Gerçeker: Doğu bildiklerimizi söyleyeceğiz

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, "Biz toplum için en büyük teminat olan yargı bağımsızlığı için doğru bildiğimiz, doğru olduğuna inandığımız şeyleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.



Gerçeker, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaburun'u ziyareti sırasında bir konuşma yaptı.



Güncel konulara fazla değinmek istemediğini ifade eden Gerçeker, "Sadece şu kadarını söyleyeyim: Biz her zaman demokratik hukuk devleti olmanın, hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin, yargı bağımsızlığı ilkesinin kendimiz için de değil bu toplum için çok gerekli ilkeler olduğunu savunduk. Bugün de bunu savunuyoruz" dedi.



Gerçeker, demokratik ve anayasal bir sürecin işlediğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Sonuçta ne olur, bilmiyoruz, ama bütün toplum olarak bu sürecin sonunda ortaya çıkacak duruma herkesin saygı gösterme zorunluluğu vardır. Biz toplum için en büyük teminat olan yargı bağımsızlığı için doğru bildiğimiz, doğru olduğuna inandığımız şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum."





"Çekincelerimiz devam ediyor"



Gerçeker, bir gazetecinin, "Anayasa paketi referanduma giderse ne olur" sorusu üzerine, "Bu olay halkın iradesidir. Herkesin saygı duyması gerekir. Sonuçta bu bir iradedir, kimsenin söyleyecek bir şeyi olamaz. Buradan çıkacak sonucu elbette ki herkes saygıyla karşılayacak" dedi.



Yargıtay Başkanı Gerçeker, bir gazetecinin, "Daha önceki beyanlarınızda, 'yürütme yargıya müdahale ediyor' diye söylemleriniz vardı, bu konudaki düşüncelerimizde bir değişiklik var mı" sorusunu, "Bizim görüşlerimiz, söylediklerimiz belli. Gelinen nokta da bizim ortaya koyduğumuz görüşler doğrultusunda olmadığına göre, elbette ki o çekincelerimiz halen devam ediyor, onda bir kuşku yok" diye yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Ankara'da yaptığınız bir konuşmada, 'yargı bağımsızlığı yok edilmek isteniyor' şeklinde açıklamalarda bulundunuz" sorusu üzerine ise "O konulara burada girmek istemiyorum. Çok değişik, güzel bir amaç için buraya geldik. O atmosferi ve havayı da fazla bozmak istemiyorum" diye konuştu.



Gerçeker, "Anayasa paketi Cumhurbaşkanı'na gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanının alacağı tavır konusunda bir netlik yok. Bu konuda sizin Sayın Cumhurbaşkanı'na bir öneriniz olacak mı" sorusunu ise şu şekilde cevaplandırdı:



"Bu düşüncelerimizi kamuoyuna olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Başbakan'a da hükümet üyelerine de hep aktardık. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Bundan sonraki aşama, tamamen Cumhurbaşkanı'nın kendi takdirindedir. Demokratik bir sistemde yetkisini, sorumluluğunu kullanan herkesin, bu yetkisini ve sorumluluğu kullanmasına, ne şekilde kullanırsa kullansın, herkesin saygı gösterme zorunluluğu vardır."







