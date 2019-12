Gerçeker: Dinleme toplumu rahatsız ediyor

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, dinleme konusunun toplumun her kesimini rahatsız edecek seviyeye geldiğini belirterek, "Mutlaka bunu belirli bir disiplin içinde, hukuka uygun biçimde değerlendirmek lazım" dedi.



Gerçeker, Türkiye Noterler Birliği'nin yeni hizmet binasının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün iddialarının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Serruh Kaleli ile ilgili iddiaları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Gerçeker, "bu iddialarla ilgili yanlış yapılan bir şey varsa gerekenin yapılacağını" söyledi. Gerçeker, "Eğer yanlış yapılan bir şey varsa hukuka aykırılık varsa mutlaka bunların sorumluları hakkında gereği yapılır" dedi.



Yargıtay Başkanı Gerçeker, "Siz bir yargı kurumunun başkanısınız. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Öncelikle, biz hiçbir zaman yargının bu kadar gündemde olmasını arzu etmiyoruz. Demokratik sistemde yargı bu kadar gündemde olmaz ama maalesef yaşanan olaylar bu noktaya getirdi. İnşallah en kısa sürede yargı gündemde olmaktan düşer. Biz de kendi asli görevlerimizi yaparız. Elbette herkes kadar biz de üzülüyoruz. Bunlar üzüntü verici şeyler" karşılığını verdi.



Hasan Gerçeker, "Bir siyasi partinin kapatılması sürecinde yargıç konumundaki kişinin bu tür iddialara konu olması nasıl bir şeydir" sorusu üzerine, şöyle konuştu:



"Yargıç için değil hiçbir vatandaşımız için yasaya aykırı işlem yapılmaması lazım ama dediğim gibi bu araştırılacak, araştırılması da lazım. Yetkililer mutlaka araştıracaklar. Yanlışlık, hukuka aykırılık varsa mutlaka bunların üzerine gidilecek. Bizim görevimiz bu yargı mensupları olarak, yargının en süt noktasında olan insanlar olarak. Kamuoyuna duyuruyoruz, Yargıtay'ın aldığı kararlar var bu konuda içtihat olarak, emsal olarak. Bu dinleme konusu özellikle artık toplumun her kesimini rahatsız edecek seviyeye geldi. Mutlaka bunu belirli bir disiplin içinde hukuka uygun biçimde değerlendirmek lazım. Bütün arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ona göre hareket etmesi lazım. Biz de burada özeleştiri yapmak durumundayız. Her kesimde olduğu gibi eğer yargı mensupları içinde de yanlışlık yapan varsa mutlaka bunlar ortaya çıkarılıp sorumlulukları neyse ortaya konulmalı."



Anayasa Mahkemesi kararı olmadan dinlenemez



Gerçeker, daha sonra CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, "Adli bir soruşturmada Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi dinlenebilir mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:



"Yüksek mahkeme üyeleri, başkanları Anayasa'nın verdiği yetkiler, görevler nedeniyle çok büyük sorumluluklar üstleniyorlar. Bu görevlerini de tam anlamıyla yerine getirebilmesi için birtakım

soruşturma usullerinde ayrıcalıklar tanınmış. Bir yüksek mahkeme üyesi hakkında soruşturma yapabilmenin ilk koşulu buna yetkili kurulların izin vermesidir.



Yargıtayda 1. Başkanlık Kurulu vardır, izin verirse bir üye hakkında soruşturma yapılabilir. Anayasa Mahkemesinde de Anayasa Mahkemesi üyeleri toplanırlar, 'soruşturmaya gerek var' derlerse ancak böyle bir yetki kullanılabilir. Burada 'soruşturma açılmasına gerektirecek bir husus var mı yok mu' bunu Anayasa Mahkemesi kendisi takdir edecek mutlaka. Eğer burada gerçekten iddia edildiği gibi yasal olmayan bir dinleme yapılmışsa, bir Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında,

zaten onu herkes kabul ediyor, kendi kurulunun, Anayasa Mahkemesinin kararı olmadan dinleme yapmak mümkün değildir. Bu, hukuka aykırı bir dinleme olur."