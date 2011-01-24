-GERÇEKER: DAİRE SAYISININ ARTIRILMASI GEÇİCİ TEDBİR ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay'ın iş yükünün azaltılması için bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirterek, ''Daire sayısının artırılması ancak geçici bir tedbir olabilir'' dedi. Gerçeker, Yargıtay'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının TBMM'ye gönderildiğinin'' hatırlatılması üzerine Gerçeker, şu aşamada bir şey söyleyemeyeceğini tasarının kendilerine yeni geldiğini ve inceleneceğini belirtti. Hasan Gerçeker, tasarıyı inceledikten sonra görüşlerini belirteceklerini ifade etti. ''Yargıtay fiziki olarak 6 daireyi daha kaldırabilecek mi?'' sorusuna Gerçeker, ''Bilmiyorum herhalde o tasarıyı hazırlayanlar onu düşünmüşlerdir o olanakları sağlamak için'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''CHP'den size milletvekilliği teklif edildiği yönünde bir iddia vardı, buna ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine Gerçeker, ''Öyle bir şey yok, bunlar basit senaryolar'' cevabını verdi. ''Daire sayısının artırılmasıyla iş yükünün azalıp azalmayacağının'' sorulmasına karşılık Gerçeker, ''Asıl bizim söylediğimiz bölge adliye mahkemelerinin bir an önce faaliyete geçmesi. Daire sayısının artırılması ancak geçici bir tedbir olabilir. Bilemiyoruz, uygulamaya geçmeden bilmek de mümkün değil. Onun için yasayı da tam inceleyemedim, inceledikten sonra daha sağlıklı bir açıklama yaparız'' dedi. Gerçeker, bir başka soru üzerine de tasarı hazırlanırken kendilerinden bir görüş sorulmadığını ifade etti.