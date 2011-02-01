-GERÇEKER: BU ''SÜPER TEMYİZ''DİR ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bugünkü açıklamalarını değerlendirirken ''Herkesin kendi düşüncesidir. Biz de kendi düşüncemizi söyledik. Hangi düşüncenin daha doğru, daha geçerli olduğunu kamuoyu takdir edecektir. Bize göre bu 'süper temyiz'dir'' dedi. Hasan Gerçeker, Yargıtaydan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Erdal Tercan'ın ant içme töreninde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı konuşmayla ilgili soru üzerine Gerçeker, Kılıç'ın konuşmasını tam takip edemediğini belirterek, ''Her düşünce saygıdeğerdir. Kendi düşüncesi. Demek ki o öyle düşünüyor. Karşılıklı kimseye cevap vermiyorum. Herkesin kendi düşüncesidir. Biz de kendi düşüncemizi söyledik. Hangi düşüncenin daha doğru, daha geçerli olduğunu kamuoyu takdir edecektir. Bize göre bu 'süper temyiz'dir. Onlar öyle olmadığını söyleyebilir'' diye konuştu. Siyasilere hiçbir zaman kişisel olarak yanıt vermediğini, konuşmalarında hep genel değerlendirmeler yaptığını ifade eden Gerçeker, ''Kimse bir başkasının söylediğini kabul etmek zorunda değil. Kişisel olarak bu tartışmanın içine girmek istemiyorum. Aynı şeyi başkalarından da bekliyorum. Bunu kişisel mecraya dökmenin anlamı yok'' dedi. Anayasa Mahkemesindeki törene neden katılmadığının sorulması üzerine Gerçeker, ''Geçen sefer de gidememiştik. İşlerimiz yoğun, o yüzden gidemedik'' diye konuştu. Hasan Gerçeker, Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasına ilişkin tasarının görüşüldüğü TBMM'deki komisyonda CHP'li üyelerin istifa ettiğinin hatırlatılarak buna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de bunun tamamen siyasi bir tavır olduğunu söyledi. Gerçeker, ''Bunlar siyasilerin kendi bilecekleri şeyler'' dedi.