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Gerçeker: Bu sözler Başkan'a yakışmadı

Danıştay ve Yargıtay'ın Başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Radikal Gazetesi'nden Murat Yetkin'e verdiği röportajda kullandığı 

15 Şubat 2011 02:00

 T24- Danıştay ve Yargıtay'ın Başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Radikal Gazetesi'nden Murat Yetkin'e verdiği röportajda kullandığı ''yıllardır uyudular'' sözlerine yanıt verdi. Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Kılıç'ın yargısal nezakete uymadığını belirtirken, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de "Kılıç elini vicdanına koysun" dedi.

 

 Haşim Kılıç: Yüksek yargı yıllardır uyumaktan başka bir şey yapmıyor

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, “Sayın  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün  yargısal nezakete uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Herkes kendi  görevini yaparsa, başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan  müdahale etmezse sorun olmaz” dedi.

 

Birden, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim  Kılıç'ın “Yüksek yargı başkanları yıllardır uyudular” yönündeki sözlerini  değerlendirdi. Kılıç'ın açıklamalarını gazetelerden okuduğunu söyleyen Birden,  kimse ile polemiğe girmek istemediğini belirtti.

 

Birden, şunları kaydetti:

“Özellikle kamuoyunda yanlış empoze edilen bir husus var, bunu açıklamak  istiyorum. Anayasamızın 146. maddesi yüksek mahkemeleri düzenlemiş, Anayasa  Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay da bu maddelerde sayılmıştır. Bu mahkemeler kendi  görev alanları içerisinde yüksek yargı teşkilatları olup birbirlerine eşit  seviyedeki kurumlardır. Son günlerde bazı basın yayın organlarında, 'yüksek, en  yüksek mahkeme” şeklindeki yorumlar Anayasa'daki düzenlemeye uymayan yanlış  yorumlardır. Öncelikle bu hususu hatırlatmak ve düzeltmek isterim.

 

Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı'nın konuşmasına Danıştay yönünden cevap  vereyim; Sayın Başkan'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün yargısal nezakete  uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Bugüne kadar kendi başkanı  olduğum yüksek mahkeme dışında hiçbir yüksek mahkemenin çalışmalarıyla ilgili bir  konuşma yapmadım. Böyle bir konuşma doğru da olmaz, şık da olmaz. Herkes kendi  görevini yaparsa başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan  müdahale etmezse sorun olmaz. Kaldı ki iş yüküyle ilgili de her türlü  önerilerimizi daha önce de açıkladığımız gibi yaptık. Bu konuda daha fazla bir şey  söylemek istemiyorum.”

 

 “KILIÇ ELİNİ VİCDANINA KOYSUN”

 

Yargıtay Başkanı Mustafa Gerçeker ise sarf edilen sözlerin Anayasa Mahkemesi Başkanı’na yakışmadığını söylerken, “Haşim Kılıç elinin vicdanına koysun. Davaların yüzde 90’ı Yargıtay’a gelmeden zaman aşımına uğruyor. Polemik içine girmek istemiyorum. İki yüksek yargı başkanının bu şekilde tartışması çirkin görüntü oluşturur. İstifa etmeyi düşünmüyorum. Son güne kadar görevimin başındayım.” dedi.

 

HAŞİM KILIÇ NE DEMİŞTİ?

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Radikal Gazetesi'nden Murat Yetkin'e verdiği röportajda ‘yüksek yargı’nın bugün içinde bulunduğu durumda yıllardır yargıdaki birikimi gidermek için çaba harcamamış olmasının payı olduğunu söyledi. Kılıç, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının bugüne dek üyeleriyle yargıdaki birikmeyi nasıl çözebileceklerine dair bir toplantı yapmadıklarını öne sürerek “Üzülerek söyleyeyim, yüksek yargı bugüne dek uyumaktan başka bir şey yapmadı” dedi. Kılıç, “Belli günlerde konuşma yapıp mesaj vererek sorun çözülmüyor” diye konuştu.

 

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