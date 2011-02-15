Gerçeker: Bu sözler Başkan'a yakışmadı

T24- Danıştay ve Yargıtay'ın Başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Radikal Gazetesi'nden Murat Yetkin'e verdiği röportajda kullandığı ''yıllardır uyudular'' sözlerine yanıt verdi. Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Kılıç'ın yargısal nezakete uymadığını belirtirken, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de "Kılıç elini vicdanına koysun" dedi.

Haşim Kılıç: Yüksek yargı yıllardır uyumaktan başka bir şey yapmıyor





Danıştay Başkanı Mustafa Birden, “Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün yargısal nezakete uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Herkes kendi görevini yaparsa, başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan müdahale etmezse sorun olmaz” dedi.

Birden, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın “Yüksek yargı başkanları yıllardır uyudular” yönündeki sözlerini değerlendirdi. Kılıç'ın açıklamalarını gazetelerden okuduğunu söyleyen Birden, kimse ile polemiğe girmek istemediğini belirtti.

Birden, şunları kaydetti:

“Özellikle kamuoyunda yanlış empoze edilen bir husus var, bunu açıklamak istiyorum. Anayasamızın 146. maddesi yüksek mahkemeleri düzenlemiş, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay da bu maddelerde sayılmıştır. Bu mahkemeler kendi görev alanları içerisinde yüksek yargı teşkilatları olup birbirlerine eşit seviyedeki kurumlardır. Son günlerde bazı basın yayın organlarında, 'yüksek, en yüksek mahkeme” şeklindeki yorumlar Anayasa'daki düzenlemeye uymayan yanlış yorumlardır. Öncelikle bu hususu hatırlatmak ve düzeltmek isterim.

Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı'nın konuşmasına Danıştay yönünden cevap vereyim; Sayın Başkan'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün yargısal nezakete uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Bugüne kadar kendi başkanı olduğum yüksek mahkeme dışında hiçbir yüksek mahkemenin çalışmalarıyla ilgili bir konuşma yapmadım. Böyle bir konuşma doğru da olmaz, şık da olmaz. Herkes kendi görevini yaparsa başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan müdahale etmezse sorun olmaz. Kaldı ki iş yüküyle ilgili de her türlü önerilerimizi daha önce de açıkladığımız gibi yaptık. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.”

“KILIÇ ELİNİ VİCDANINA KOYSUN”

Yargıtay Başkanı Mustafa Gerçeker ise sarf edilen sözlerin Anayasa Mahkemesi Başkanı’na yakışmadığını söylerken, “Haşim Kılıç elinin vicdanına koysun. Davaların yüzde 90’ı Yargıtay’a gelmeden zaman aşımına uğruyor. Polemik içine girmek istemiyorum. İki yüksek yargı başkanının bu şekilde tartışması çirkin görüntü oluşturur. İstifa etmeyi düşünmüyorum. Son güne kadar görevimin başındayım.” dedi.

HAŞİM KILIÇ NE DEMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Radikal Gazetesi'nden Murat Yetkin'e verdiği röportajda ‘yüksek yargı’nın bugün içinde bulunduğu durumda yıllardır yargıdaki birikimi gidermek için çaba harcamamış olmasının payı olduğunu söyledi. Kılıç, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının bugüne dek üyeleriyle yargıdaki birikmeyi nasıl çözebileceklerine dair bir toplantı yapmadıklarını öne sürerek “Üzülerek söyleyeyim, yüksek yargı bugüne dek uyumaktan başka bir şey yapmadı” dedi. Kılıç, “Belli günlerde konuşma yapıp mesaj vererek sorun çözülmüyor” diye konuştu.