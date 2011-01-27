Gerçeker: Bölge adliye mahkemeleri açılmalı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker görüşmesi sona erdi. Gerçeker, Başbakan Erdoğan’a Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi tasarısına ilişkin hazırladığı raporu sundu.

Kritik görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raporumuzu hazırladıktan sonra görüşlerimizi kamoyuna sunabileceğiz. Şu aşamada bununla ilgili söyleyebileceğim çok şey yok. Şunu da söyleyim, biz hiçbir zaman Yargıtay'ın yükünü azaltılması konusunda alınacak herhangi bir tedbire karşı değiliz. Ama bu daire sayısının arttırılması bugün için geçerli bir tedbirdir. Bir süre sonra yine aynı duruma gelecez. Biran önce bölge adliye mahkemelerinin aktif hale geçmesi gerekiyor. Haziran ayı sonuna doğru bu mahkemelerin faaliyete geçeceği ifade edildi. Yetiştirilebilirse Yargıtay'ın bu kadar hantal bir yapıya da kavuşturulmasına gerek kalmayacak."

Gerçeker, bir gazetecinin görüşmenin olumlu geçip geçmediğini sorması üzerine, her görüşmenin olumlu olduğunu söyledi. Gerçeker, "Olumlu derken benim görüşlerim kesin doğrudur deyip kabul ettiler gibi birşey anlaşılmamalı. Onlarda bizim verdiğimiz raporu değerlendirecekler. Kendilerine göre bir sonuca varacaklar" diye konuştu. Söz konusu değişikliğin önemli konular olduğunu vurgulayan Gerçeker, "Bunlarla ilgili, ilgili kurumlarda düzenleme yapılmadan önce görüş alınması lazım. Ama bu yapılmadı. Buna gerekçe olarak da (sizin görüşleriniz zaten biliniyor) deniyor. Bunları da kamoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Gerçeker, başka bir gazetecinin 9. Ceza Dairesi'nin Hizbullah sanıklarını tahliye etmesinin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, kısa bir bilgi verdiğini fakat herhangi bir tartışma olmadığını dile getirdi. Gerçeker, "Yargıtay'a yeni daireler kurulduğu takdirde yeni bina ihtiyacı kurulması" görüşünü dile getirdiniz mi sorusu üzerine ise bununla ilgili alt yapının oluşturulacağını söylendiğini aktardı.