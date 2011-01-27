T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gerçeker: Bölge adliye mahkemeleri açılmalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker görüşmesi sona erdi.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker görüşmesi sona erdi. Gerçeker, Başbakan Erdoğan’a Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi tasarısına ilişkin hazırladığı raporu sundu.

Kritik görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raporumuzu hazırladıktan sonra görüşlerimizi kamoyuna sunabileceğiz. Şu aşamada bununla ilgili söyleyebileceğim çok şey yok. Şunu da söyleyim, biz hiçbir zaman Yargıtay'ın yükünü azaltılması konusunda alınacak herhangi bir tedbire karşı değiliz. Ama bu daire sayısının arttırılması bugün için geçerli bir tedbirdir. Bir süre sonra yine aynı duruma gelecez. Biran önce bölge adliye mahkemelerinin aktif hale geçmesi gerekiyor. Haziran ayı sonuna doğru bu mahkemelerin faaliyete geçeceği ifade edildi. Yetiştirilebilirse Yargıtay'ın bu kadar hantal bir yapıya da kavuşturulmasına gerek kalmayacak."

Gerçeker, bir gazetecinin görüşmenin olumlu geçip geçmediğini sorması üzerine, her görüşmenin olumlu olduğunu söyledi. Gerçeker, "Olumlu derken benim görüşlerim kesin doğrudur deyip kabul ettiler gibi birşey anlaşılmamalı. Onlarda bizim verdiğimiz raporu değerlendirecekler. Kendilerine göre bir sonuca varacaklar" diye konuştu. Söz konusu değişikliğin önemli konular olduğunu vurgulayan Gerçeker, "Bunlarla ilgili, ilgili kurumlarda düzenleme yapılmadan önce görüş alınması lazım. Ama bu yapılmadı. Buna gerekçe olarak da (sizin görüşleriniz zaten biliniyor) deniyor. Bunları da kamoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Gerçeker, başka bir gazetecinin 9. Ceza Dairesi'nin Hizbullah sanıklarını tahliye etmesinin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, kısa bir bilgi verdiğini fakat herhangi bir tartışma olmadığını dile getirdi. Gerçeker, "Yargıtay'a yeni daireler kurulduğu takdirde yeni bina ihtiyacı kurulması" görüşünü dile getirdiniz mi sorusu üzerine ise bununla ilgili alt yapının oluşturulacağını söylendiğini aktardı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24