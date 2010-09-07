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GERÇEKER: BİZİM SANTRALİMİZDE BU ÖZELLİKTE Mİ BİLEMİYORUM ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 21:00

-GERÇEKER: BİZİM SANTRALİMİZDE BU ÖZELLİKTE Mİ BİLEMİYORUM ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Güvenlik tedbiri olarak başka kurumlarda kayıt yapan santrallerin olduğunu biliyoruz. Bizim santralimizde bu özellikte mi bilemiyorum'' dedi.  Gerçeker, Yargıtay'dan ayrılırken gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bir gazeteci tarafından ''Yargıtay'ın santralinin dinleme özellikli olduğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiğinin'' anımsatılması üzerine Gerçeker, söz konusu bilirkişi raporunu incelemediğini, ilgili görevlilerin raporu inceleyeceklerini, inceleme bittikten sonra bir değerlendirme yapmasının daha doğru olacağını söyledi. Bazı kurumlardaki santrallerin kayıt alma özellikli olduğunu ifade eden Gerçeker, ''Güvenlik tedbiri olarak başka kurumlarda kayıt yapan santrallerin olduğunu biliyoruz. Bizim santralimizde bu özellikte mi bilemiyorum. Ama kayda alındığı kişilere bildiriliyor. Bunun yasallığı da nedir, ne değildir bilemiyorum'' dedi. Bir gazetecinin, ''Adalet Bakanlığından bugün bir yazılı açıklama yapılarak 'adli yıl açılışındaki konuşmanın objektiflikten uzak olduğu' değerlendirmesinde bulunulduğunun'' söylemesi üzerine de Gerçeker, ''Onlar da o şekilde kendi düşüncelerini açıklıyorlar'' dedi. Gerçeker, ''Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin soruşturmaların aşamasının'' sorulması üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü, Başsavcılıktan bir cevap gelmesi halinde Yargıtay'daki soruşturmanın da neticelendirileceğini kaydetti.

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