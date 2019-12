-GERÇEKER: BAŞKAN HAKSIZ İTHAMLARDA BULUNDU ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmamasının boykot veya küslükle ilgisi olmadığını belirterek, ''Sayın Başkan, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili çok haksız ithamlarda bulundu. Burada bütün arkadaşlarımız gece gündüz fedakarca çalıştıkları halde söylenen sözler bizi oldukça üzdü. Ben de arkadaşlarımın düşüncelerine saygı gösterdiğim için bu şekilde bir davranışta bulundum'' dedi. Hasan Gerçeker, Yargıtay binasından çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmamasının nedenini'' sorması üzerine Gerçeker, şöyle konuştu: ''Herkes her zaman her toplantıya gidemiyor. Daha önce de söyledim. Sayın Başkan, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili çok haksız ithamlarda bulundu. Bu kurumun temsilcisi olarak daha önce de söyledim. Elbette ki devlette hiçbir zaman küslük olmaz. Bütün kurumlar saygındır ama herkesin o saygınlığa, kurumların onuruna saygı gösterme zorunluluğu vardır. Burada bütün arkadaşlarımız gece gündüz fedakarca çalıştıkları halde söylenen sözler bizi oldukça üzdü. Ben de arkadaşlarımın düşüncelerine saygı gösterdiğim için bu şekilde bir davranışta bulundum. Yoksa bunun boykotla, başka bir şeyle açıklanması doğru değil.'' Bir başka gazetecinin ''Sonradan bir temasınız oldu mu?'' sorusuna ise Gerçeker, ''Olmadı. Sayın Başkan, belki deseydi 'Sözlerim yanlış anlaşıldı.' Böyle bir açıklama da gelmedi kendisinden. Aksine, anladığım kadarıyla konuşmasında yine aynı düşüncelerini sürdürdüğünü belirtti'' karşılığını verdi. Yargıtayın gece gündüz fedakarca çalıştığını belirten Gerçeker, 2005 yılında 500 bin karar çıkmışken 2010 yılında 850 bin karar çıktığını belirtti. Göreve başladığı andan itibaren kurumlar arası diyaloğu olumlu yönde oluşturmak için elinden geleni yaptığını kaydeden Gerçeker, her zaman diyalogdan yana olduklarını söyledi. Gerçeker, ''Kurumlar arasında birlik, beraberlik, diyalog olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Devlet çarkı da doğru dürüst işlemez. Onun dışında bunların altında bir şey aramanın hiçbir anlamı yok'' dedi. Yargıtay Başkanı Gerçeker, bir gazetecinin ''Anayasa Mahkemesi bizim fedakarca çalışmamızı görmüyor mu diyorsunuz?'' sorusuna, ''Sayın Başkan için söyledim. Diğer arkadaşlarla ilgili bir şey söylemedim. Başkanın açıklamaları onu gösteriyordu'' yanıtını verdi. Bir basın mensubunun, ''Dünkü program öncesinde Danıştay Başkanı ile temasınız oldu mu? Benzer görüşleri paylaştığınız görülüyor'' demesi üzerine de Gerçeker, ''Hayır, Danıştay Başkanı'nın çok önemli bir rahatsızlığı var. Yanılmıyorsam hastaneye kontrole gitti. Yanılmıyorsam öyle bir engeli çıkmış. Yoksa kesinlikle öyle bir şey yok. Bu tamamen kurumsal bir refleksten kaynaklanıyor. Yoksa dargınlık, küskünlük... gördüğümüz yerde el sıkışıyoruz, konuşuyoruz da gerekirse. Onu kabul ediyorum. Devlette hiçbir zaman hiç kimsenin kimseye küsüp darılmaya, işleri aksatmaya hakkı yok'' diye konuştu. Hasan Gerçeker, bir gazetecinin ''Bir telefon kadar uzaksınız aslında'' sözlerine de ''Hiçbir zaman, telefon edilirse, görüşmek istenirse geri çevrilmez'' karşılığını verdi. Gerçeker, ''Temas mı bekliyorsunuz?'' sorusunu da ''Bilemiyorum'' diye yanıtladı.