-GERÇEKER: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINA YAKIŞMIYOR ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın söylediği belirtilen ''Yıllardır uyudular'' sözlerine ilişkin ''Böyle bir tabir kullanmak gerçekten bir Anayasa Mahkemesi başkanına yakışmıyor. Uyuyorlar ne demek, bu sokaktaki mahalle kahvesindeki insanın söyleyeceği bir söz'' dedi. Gerçeker, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın ''Yüksek yargı başkanları yıllardır uyudular'' yönündeki sözlerini değerlendirdi. yargıtay Başkanı Gerçeker, bir yüksek yargı başkanına böyle bir açıklama yapmanın yakışmayacağını belirterek ''İş yükümüzü biliyorlar, elini vicdanına koysun'' dedi. Üye, tetkik hakimi ve diğer personelin köle gibi çalıştıklarını söyleyen Gerçeker ''Arkadaşlarımın emeğine saygı nedeniyle bu açıklamaları yapıyorum. Bizim kendimizi savunmaya ihtiyacımız yok. Elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Böyle bir tabir kullanmak Yüksek Yargı Mahkemesi Başkanı'na yakışmıyor'' diye konuştu. Göreve geldiğinin 15. gününden itibaren iş yüküyle ilgili her türlü yola başvurduğunu ifade eden Gerçeker, dönemin Adalet Bakanıyla, Adalet Komisyonu Başkanıyla, Adalet Bakanlığı Müsteşarıyla bu konuları görüştüklerini anlattı. Hasan Gerçeker ''Bu konu, bu yasa değişikliği muhtemelen önüne gelecek. Önüne gelecek bir konuda görüş belirtmiş oluyor. Yargı ile ilgili bu düzenlemeyi muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini söylüyor. Önüne gidecek konuda neden konuşuyor'' dedi. Yargıtay'ın 2005 yılında 518 bin, 2010 yılında ise 825 bin dosyayı karara bağladığını kaydeden Gerçeker, ''Tablo burada, bu tablo Yargıtay'ın nasıl çalıştığının bir göstergesi. Matematik gibi bu sayılara alıp hakim sayısına bölüyorlar, herkes sanki alıp bir dosya okuyor gibi. Burada heyet çalışıyor, günlerce tetkik hakimi dosyaları okuyor. Bir dosya hemen çıkar, bir dosya günlerce çıkmayabilir'' şeklinde konuştu. Gerçeker, şunları kaydetti: ''Hiçbir şekilde yüksek mahkeme başkanlarının böyle bir polemik içinde olmasını istemem, hoş bir şey değil çok çirkin bir durum. Ama ben burada fedakarca çalışan arkadaşlarımın nasıl çalıştıklarını biliyorum. Arkadaşlarımın haklarını da korumak zorundayım. Böyle bir tabir kullanmak gerçekten bir Anayasa Mahkemesi başkanına yakışmıyor. Yüksek mahkeme başkanının böyle bir ifade kullanması çok yakışıksız. Uyuyorlar ne demek, bu sokaktaki mahalle kahvesindeki insanın söyleyeceği bir söz.'' -DOSYALARIN ZAMAN AŞIMI- Yargıtay'daki dosyaların zaman aşımına uğrayacağı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Gerçeker şunları söyledi: ''Zaman aşımına uğrayan dosyaların yüzde 90'ı Yargıtay'a gelmeden zaman aşımına uğruyor. Gelenler de mecburen yüzlerce yasa değişikliği yapıldığı için lehe yasanın uygulanması için dosyaların bozulmasıyla sonuçlanıyor. Hep bunlardan kaynaklanıyor. Yoksa bütün daireler zaman aşımı yakın olan dosyaları mutlaka öne alıyorlar. Yargıtay'ın yapabileceği bir şey yok. İlk derece mahkemelerin de kabahati yok. Onlar da korkunç bir iş yükü altındalar. Hakim sayısı, mahkeme sayısı yetersiz. Batı standartlarına bakıldığı zaman neredeyse Türkiye ile yarı yarıya. Sadece Yargıtay'ın sorununu çözmekle yargının sorununu çözmüş olmuyorsunuz. Kaynağı kökünden kurutmazsanız dosya akışı devam edecek'' diye konuştu.