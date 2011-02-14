-GERÇEKER: A'DAN Z'YE YARGI REFORMU YAPILMASI GEREK ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ilk derece mahkemelerinden itibaren yargı reformu yapılması gerektiğini belirterek, ''Yoksa Yargıtaydaki dosya sayısını azaltmakla yargının sorunlarını bitirmek mümkün değil'' dedi. Hasan Gerçeker, Yargıtaya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay ve Danıştayda daire ve üye sayısının artırılmasına ilişkin kanunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığının hatırlatılması ve ''Sizin uyarılarınız dikkate alınmadı, ne diyeceksiniz?'' diye sorulması üzerine Gerçeker, ''Hayırlı olsun. Ne diyebilirim ki. Bundan sonra biz işimize bakacağız'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ''Yasayı onaylamasaydım 200 bin dosya zaman aşımına uğrayacaktı'' dediğinin belirtilmesi üzerine Gerçeker, ''İnşallah önlenir. Yalnız bu tedbirlerle, daire ve üye sayısının artırılmasıyla bu işin önlenemeyeceği görüşündeydik ama elimizden gelen çabayı yine göstereceğiz. Elbette dosyaların zaman aşımına uğraması, çok uzun sürelerde çıkması zaten adil yargılanma hakkını ihlal eden bir durum ama bu tedbir geçen sefer de söylediğim gibi geçici bir tedbirdir. Mutlaka yargıda köklü reformlar yapılması gerekiyor. A'dan Z'ye kadar, ilk derece mahkemelerinden itibaren yargı reformu yapılması gerekiyor. Yoksa Yargıtaydaki dosya sayısını azlatmakla yargının sorunlarını bitirmek mümkün değil'' diye konuştu. Gerçeker, bir başka soruya karşılık, bölge adliye mahkemelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Başka çare yok. Şu aşamada bir an önce bölge adliye mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Yoksa bu dosya akışı devam ettiği sürece bugün 6 daire kurarsınız, seneye yine 6 daire daha kurma zorunluluğu doğar. Bunun önlenmesi için mutlaka bölge adliye mahkemelerinin kurulması gerekiyor'' dedi.