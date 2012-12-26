Gerçek Süper Loto talihlisi parasını aldı

İzmir'de kimliği açıklanmayan bir kişi avukatı aracılığı ile Süper Loto'dan büyük ikramiyenin kendisine çıktığını ancak biletin annesi tarafından yıkandığını açıklamıştı. Avukat henüz Milli Piyango İdaresi ile görüşmediklerimi, ikramiyeyi alıp alamayacaklarının belirsiz olduğunu söylüyordu.

Milli Piyango Genel Müdürü Recep Biçer, bugün yaptığı açıklama ile gerçek talihlinin İstanbul'da yaşayan Kayserili bir işadamı olduğunu ve ikramiyeyi teslim aldığını açıkladı.

Biçer yılbaşı için basılan Milli Piyango biletlerinin de yüzde 99,50'sinin satıldığını açıkladı.