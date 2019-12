Gerçek işsizlik açıklananın üzerinde

BUSİAD: Hükümet yıl sonu işsizlik hedefini yüzde 13,5 olarak açıkladı. İyileşme durumunda bile yıl sonunda işsizlik yüzde 15-16 arasında olur. Her yıl 700-800 bin gencin işsizler ordusuna katıldığı bir ortamda bu hedefler gerçekçi değil.



Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Özer, "Üretim, ihracat ve çalışma kapasitelerinin düştüğü bir ortamda işsizliğin bu boyutlara ulaşmasını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok" dedi.



Özer, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı sonuçlara göre Türkiye'de, 2009 yılı ocak ayında işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan artarak yüzde 15,5 olarak hesaplandığını anımsattı.



Geçen yıla göre değil birkaç ay öncesine göre bile artışın ciddi olduğunu ifade eden Özer, şöyle devam etti:



"Mart ayı sonunda yaptığımız açıklamada, işsizlik yüzde 13,5 civarındaydı ve biz 1-2 ay sonra yüzde 15'lere tırmanmış olacağını söylemiştik. Dediğimiz ve tahminlerimiz tuttu. Üretim, ihracat ve çalışma kapasitelerinin düştüğü bir ortamda işsizliğin bu boyutlara ulaşmasını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Kapasite oranlarımız düşük. Bursa'da otomotiv sektörü, yan sanayi ile birlikte yüzde 50'lerde çalışıyor. Tekstilde ve konfeksiyonda her ay üretim düşüyor. Konfeksiyon, hazır giyimde her ay yüzde 28 ile 35 arasında azalma oluyor. Bunlar istihdamdaki sorunları ortaya koyan rakamlar."



Özer, ÖTV ve KDV indirimleri ile piyasada biraz kıpırdanma olduğunu ancak bunların yeterli gelmediğinin görüldüğünü belirterek, daha gerçekçi adımların atılması gerektiğini bildirdi.



Gerçek işsizlik açıklanan rakamın üzerinde



Bu oranların resmi olduğunu, asıl işsizliğin bu rakamların üzerinde yaşandığını ileri süren Özer, şunları kaydetti:



"Bir süre önce ilgili bakanın işsizlik konusunda açıklamaları oldu. Hükümet yıl sonu işsizlik hedefini yüzde 13,5 olarak açıklıyor. Haziran'dan sonra beklenen iyileşme durumunda bile yıl sonunda işsizlik yüzde 15-16 arasında olur. Her yıl 700-800 bin gencin işsizler ordusuna katıldığını kimse hesaplamıyor. Böyle bir ortamda bu hedefler gerçekçi değil. Yeni istihdam yaratmakta sıkıntı yaşıyoruz. İşsizlerin yüzde 25'inin genç olduğunu düşünürsek sosyal boyutunu da gözönüne almak gerekiyor. İşsizlikle ilgili daha somut adımlar bekliyoruz."