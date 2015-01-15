'Gerçek işsiz sayısı 5 milyon 427 bin'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.

İşsizliğin Ekim ayında 17,19 ile rekor kırdığını belirten DİSK-AR, TÜİK'in işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığına işaret etti. DİSK-AR'ın yaptığı araştırmalara göre, işsiz sayısı TÜİK verilerinin çok üzerinde ve 5 milyon 427 bin civarında gerçekleşti.

DİSK-AR, "İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar (eksik ve yetersiz istihdam edilenler) ilave edildiğinde işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 536 bin kişi olurken bunların istihdam içindeki payı ise yüzde 20,7 oldu" bilgisini verdi.

DİSK-AR, Türkiye ekonomisinde düşüş devam ederken iki haneli rakamlara ulaşan işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.

Kadınlar arasında işsizlik gerçeğinin daha ağır biçimde yaşandığını açıklayan DİSK-AR, kadınlarda işsizliğin Şubat 2014 döneminden bu yana 252 bin kişi arttığını belirtti.

Kadın işsizlerin yüzde 37’si yükseköğretim, yüzde 62’si lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğunu kaydeden DİSK-AR, 15-24 yaşları arasındaki geniş tanımlı genç işsizlik oranının TÜİK verilerinin yaklaşık 9 puan üzerinde olduğunu ve yüzde 29 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

DİSK-AR raporunun sonuç bölümünde, işsizliğin hem görünen hem de görünmeyen boyutlarıyla tehlike sinyalleri vermeye devam ettiği belirtildi, özellikle eğitimli kadınlar için yaşanan krizin devam ettiğini vurguladı.

İşsizlikle mücadeleyi, ücretleri düşürerek ve çalışma koşullarını ağırlaştırarak çözmeye çalışan anlayışa karşı durulması gerektiği kaydedilen DİSK-AR, "Bu stratejinin sonuçları, Soma’da, Mecidiyeköy’de, Ermenek’te ve Türkiye’nin dört bir yanında acı bir biçimde görülmektedir. Bu strateji işsizliğin 'ne iş olsa yaparım' başlığı altında gizlenmesi, işletmelerin karını insanların yaşamının önüne alma stratejisidir" ifadelerini kullandı.