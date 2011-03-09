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Dünya

Gerçek gibi sanal seks!

İspanyol porno yönetmeni Narcis Bosch, internet üzerinden cinsel ilişki sağlayan bir cihaz geliştirdi.

09 Mart 2011 02:00

T24 - İspanyol porno yönetmeni Narcis Bosch, internet üzerinden cinsel ilişki sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Girano Kenti’ndeki bir şirket tarafından tasarımı yapılan cihaz, dildo ve vibratör aracılığıyla çiftlere, internet üzerinden seks yapma imkanı tanıyor. Narcis Bosch, cinsel oyuncaklar ve video konferans aracılığıyla yapılan seksin gerçeğe yakın his verdiğini öne sürüyor. 

Gerçek gibi sanal seksYazdan önce piyasada

Porno yönetmeni Bosch, “Birkaç yıl önce Brezilyalı bir sevgilim vardı. Sık sık seyahat etmesi gerekiyordu. Sonra telefonun ötesinde bir bağlantı kurmak istedim” diyor. İspanyol mucit, bu yeni sistem sayesinde çiftlerin binlerce kilometre uzaktan cinsel ilişki kurabileceğini öne sürüyor. Yeni seks sistemi, yazdan önce piyasaya çıkacak.


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