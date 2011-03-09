Gerçek gibi sanal seks!

T24

Yazdan önce piyasada

Girano Kenti’ndeki bir şirket tarafından tasarımı yapılan cihaz, dildo ve vibratör aracılığıyla çiftlere, internet üzerinden seks yapma imkanı tanıyor. Narcis Bosch, cinsel oyuncaklar ve video konferans aracılığıyla yapılan seksin gerçeğe yakın his verdiğini öne sürüyor.Porno yönetmeni Bosch, “Birkaç yıl önce Brezilyalı bir sevgilim vardı. Sık sık seyahat etmesi gerekiyordu. Sonra telefonun ötesinde bir bağlantı kurmak istedim” diyor. İspanyol mucit, bu yeni sistem sayesinde çiftlerin binlerce kilometre uzaktan cinsel ilişki kurabileceğini öne sürüyor. Yeni seks sistemi, yazdan önce piyasaya çıkacak.