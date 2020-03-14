Gerçek bir şekilde yolunu bulur: Yasaklanan haberler, Minecraft'ta kurulan sanal bir kütüphanede yayınlanacak

T24 Dış haberler

Minecraft adlı popüler video oyununda yasaklı gazete makaleleri ve haberlerin yer aldığı bir sanal kütüphane oluşturuldu. Yüzlerce haberin yer aldığı yapıya "Sansürsüz Kütüphane" adı verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, dizayn topluluğu Blockworks, Alman reklam ajansı DDB ve prodüksiyon şirketi MediaMonks tarafından yapılan sanal kütüphanede Dünya Basın Endeksi'ne göre en düşük puana sahip 5 ülkede (Mısır, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Vietnam) yasaklanan haberler ve makaleler yer alacak. Proje, "Gerçek Bir Şekilde Yolunu Bulur" sloganıyla tanıtıldı.

Yaratıcılar, Minecraft'ta kurdukları bu kütüphane ile "yasal bir boşluk"tan faydalanabilineceğini ifade etti. Makale ve haberler bahsi geçen ülkelerde yasak olsa da Minecraft değil. Bu sebeple Mısır, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Vietnam'da yaşayan oyuncular internet sitelerinden ulaşamadıkları makalelere bu sanal kütüphaneden ulaşabilecek.

Örneğin Minecraft oynayanlar bu kütüphanede 2 Ekim 2018'de İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarına erişebilecek.