-Gerçeğini yapana 10 milyon dolar ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), televizyon dizisi, ''Uzay Yolu''ndaki kurgusal ve fütüristik tıbbi teşhis cihazının gerçeğini yapabilene 10 milyon dolar ödül verileceği açıklandı. X Prize Vakfı tarafından ortaya konan ödül, bilimadamları ve mühendislerin, ''kilit sağlık ölçümlerini ve 15 hastalığın teşhisini'' yapabilecek en fazla 2,2 kilo ağırlığında bir el cihazı geliştirmelerini amaçlıyor. İlk olarak 1966'da yayınlanan ve 23. yüzyılda geçen kült dizide, uzay gemisi ''Atılgan''ın doktoru McCoys, elde taşınan bu cihaz ile bir kişinin vücudunu tarayarak, hastalığını teşhis edebiliyordu. X Prize Vakfı Başkanı Peter Diamandis, ödülün bugünün mühendislerini bu bilim kurgu aygıtını gerçekleştirebilmesi için motive etmesini umduğunu belirterek, ''Muhtemelen Las Vegas'ta 10 milyon dolar kaybettiğine sevinin ilk insan ben olacağım'' diye konuştu.