Gérard Depardieu'ya tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması

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Fransız oyuncu Gérard Depardieu, tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlandı.

AFP'ye konuşan yargı kaynakları, Fransız aktörün 2018 yılında 20'li yaşlarındaki bir meslektaşına Paris'teki evinde tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğunun iddia edildiğini söyledi.

Kaynak, Depardieu'ya bu konu hakkında soruşturma açıldığını ancak 2019 yılında yeterince kaynak bulunamadığı için davanın düşürüldüğünü ifade etti. Geçen sene bu davanın tekrar açıldığı ve aralık ayında suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

Depardieu'nun avukatı Hervé Temime, 72 yaşındaki aktörün suçlamaları reddettiğini ifade etti. Davacı kadının avukatı Elodie Tuaillon-Hibon, müvekkilinin özel alanına saygı gösterilmesini istedi.