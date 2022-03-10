Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi. Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.