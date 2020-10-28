Gerard Depardieu hakkında tecavüz soruşturması yeniden başlatıldı

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında daha önce kapatılan tecavüz soruşturması yeniden açıldı.

AFP'nin aktardığına göre, Paris Savcılığı'nın 1 Ağustos'ta aldığı tecavüz soruşturmasını yeniden açma kararı uygulandı. Bir hâkim Depardieu hakkında daha önce kapatılan tecavüz soruşturmasını yeniden başlattı.

20 yaşlarındaki bir kadın sinema sanatçısı, daha önceki takipsizlik kararının ardından 2019 yılında yine şikayet başvurusunda bulunmuştu. İsmi açıklanmayan kadın sanatçı, 2018 yılında 71 yaşındaki Depardieu’nun evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.