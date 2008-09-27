T24 LogoT24 Logo
Spor

Gerard dalya peşinde

27 Eylül 2008 03:00


Liverpool’un kaptanı Steven Gerard Everton karşısında kulüp adına 100. golünü atmayı umuyor. 

İngiliz orta saha oyuncusu Stoke City maçında 99. golünü kaydetmiş ve dalya demenin hazırlıklarına başlamıştı. Kariyeri boyunca Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 100. golü aymak için çok istekli olduğunu ama asla bencil davranmayacağını açıkladı.

Kulübün web sitesine açıklamalar yapan Gerard “ Stoke maçında golden sonra gösterdiğim sevinçten 100. golü ne kadar istediğimi anlayabilirsiniz. Umarım 100. gol için çok beklemem eğer bu hafta atabilirsem harika olur. “ dedi.

Açıklamalarına devam eden Gerard “ Herkes derbi maçların benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Daha öncede Everton’a gol atmıştım ve bu harika bir duyguydu. 100. golden daha çok düşündüğüm şey takımın kazanması. Kazanmayı her şeyden çok istiyorum. “ dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24