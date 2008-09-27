Gerard dalya peşinde



Liverpool’un kaptanı Steven Gerard Everton karşısında kulüp adına 100. golünü atmayı umuyor.



İngiliz orta saha oyuncusu Stoke City maçında 99. golünü kaydetmiş ve dalya demenin hazırlıklarına başlamıştı. Kariyeri boyunca Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 100. golü aymak için çok istekli olduğunu ama asla bencil davranmayacağını açıkladı.



Kulübün web sitesine açıklamalar yapan Gerard “ Stoke maçında golden sonra gösterdiğim sevinçten 100. golü ne kadar istediğimi anlayabilirsiniz. Umarım 100. gol için çok beklemem eğer bu hafta atabilirsem harika olur. “ dedi.



Açıklamalarına devam eden Gerard “ Herkes derbi maçların benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Daha öncede Everton’a gol atmıştım ve bu harika bir duyguydu. 100. golden daha çok düşündüğüm şey takımın kazanması. Kazanmayı her şeyden çok istiyorum. “ dedi.

