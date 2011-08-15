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Ekonomi

George Soros: Yunanistan ve Portekiz Euro'dan çıkmalı

George Soros, AB ve euro'nun geleceği için en iyi çözümün, Yunanistan ve Portekiz gibi dev borç yüküne sahip ülkelerin topluluktan ayrılarak bu para birimini artık kullanmaması ola

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sürpriz bir kararla birkaç hafta önce emekliye ayrılacağını açıklayan uluslararası borsa spekülatörü George Soros, AB ve euro'nun geleceği için en iyi çözümün, Yunanistan ve Portekiz gibi dev borç yüküne sahip ülkelerin topluluktan ayrılarak bu para birimini artık kullanmaması olacağını öne sürdü.


Haftalık Alman haber dergisi Der Spiegel'e konuşan Soros, Yunanistan sorununun bugüne kadar çok kötü yönetildiğini, bundan sonra izlenmesi gereken çözümün hazırlanacak bir plan kapsamında bu ülkeyi topluluktan ayırmak gerektiğini iddia etti.


Soros, Yunanistan'ın AB üyeliğinden hem de Euro Bölgesi'nden çıkarılmasını önerdi.


Yunanistan'ın yanı sıra büyük borç yüküne sahip Portekiz için de benzer öneride bulunan George Soros, "AB ve euro bunun üstesinden gelecektir" dedi.


Soros, Avrupa'nın borç krizini aşması için en iyi yöntemin Eurobond olarak adlandırılan Euro Bölgesi ortak tahvili kullanılması olduğunu savundu.


Geçmişte piyasa spekülasyonlarıyla milyarlarca euro'luk servet elde eden Soros, bu kez euro'ya karşı oynayacağı yolundaki iddiaları yalanlarken, "Kesinlikle doğru değil. Çünkü, dolara alternatif bulunması konusunda Çinliler'in büyük çıkarı var. Avrupalılar euro'yu kurtarabilmek için ellerinden geleni yapacaklardır" dedi.


Öte yandan Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, sorunların Avrupa ülkeleri arasında daha güçlü işbirliği yapılarak aşılabileceğini söyledi.


Schaeuble, Avrupa Birliği'nin 1997 yılında kabul ettiği İstikrar ve Büyüme Paktı'nı güçlendirmeyi, Avrupa kurumlarını daha sağlam hale getirmeyi amaçladıklarını, bu konuda adım adım ilerlenmesi gerektiğini kaydetti.


Maliye Bakanı, krize karşı çözüm olarak önerilen Eurobond tahvillerinin, ancak üye ülkelerin borçlarını ve bütçelerini kontrol altına almaları durumunda kullanılabileceğini vurguladı.


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