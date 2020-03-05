George Soros'tan Putin-Erdoğan zirvesinden önce Ankara'ya destek çağrısı: Avrupa, zirveden önce Türkiye'nin elini güçlendirmeli

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Kendisine farklı ülkelerde çeşitli suçlamalar yöneltilen Macar iş insanı George Soros, Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesine kısa süre kala Ankara'ya destek çağrısında bulundu.

Britanya merkezli ekonomi gazetesi Financial Times için"Avrupa, Rusya'nın Suriye'deki savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durmalı" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Soros, Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa dahil olmasından bu yana hedefinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Moskova'nın kaybettiği küresel ve bölgesel etkiyi geri kazanmak olduğunu yazdı.

Soros, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu'daki krizleri "2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan uluslararası normları silmek için kullandığını ifade etti. Macar iş insanı, yaşanan sığınmacı krizinin Putin'in Suriye politikasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

"Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı Joseph Stalin'den bu yana en barbar lider" olarak nitelendiren Soros, Suriye ordusunun savaş boyunca hastaneleri, okulları, çocuk yuvalarını hedef aldığını, kendi halkı üzerinde zehirli gaz kullandığını vurgulayarak "Şam'ın Putin olmadan bunları yapamayacağını" ifade etti

Soros yazısında, "İdlib'de Esad ve Rus müttefiki tarafından sıkıştırılan sivilleri kurtarmak için asker gönderen tek ülke Türkiye oldu" yazdı ve geçen hafta 34 Türk askerini şehit eden saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti ve Türkiye'nin Rusya'nın nükleer silahları bulunduğu ve hava kuvvetleri daha güçlü olduğu için karşılık vermediğini ileri sürdü. Soros, "Avrupa yine Rusya'ya karşı çıkması gereken bir durumda yüzleşmeden kaçıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin zaten milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Soros, Türkiye'nin İdlib'den gelen sığınmacıları da topraklarına alamayacağını ifade etti. Makalede, "Avrupa Türkiye'nin kendi halklarına nasıl muamele yaptığını unutmamalı, örneğin Kürtlere uygulanan orantısız güç gibi. Ancak en azından Suriye konusunda Türkiye, Avrupa'nın desteğini hak ediyor" ifadeleri yer aldı.

Soros, Avrupa'nın Erdoğan-Putin zirvesinden önce Türkiye'nin elini güçlendirmesine yardımcı olması gerektiğini yazdı.