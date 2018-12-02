George H.W. Bush'un son sözleri: Ben de seni seviyorum

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ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un hayatını kaybetmeden önceki son sözlerinin "ben de seni seviyorum" olduğu ortaya çıktı. Baba bush, bu sözleri telefonda konuştuğu oğlu 43. ABD başkanı ve oğlu George W. Bush'a söylediği belirtildi.

New York Times'da yer alan habere göre W. Bush babasıyla ölümünden kısa süre önce telefonda görüştü. Babasının "çok zamanı kalmadığını" öğrenen W. Bush "bana çok iyi bir baba oldun, seni seviyorum" dedi. Baba Bush da oğluna veda ettiğini bilerek "bende seni seviyorum" dedi.

41. Başkan'ın oğlu ölümünden kısa süre sonra yayınladığı mesajda "Herhangi bir çocuğun sahip olabileceği en iyi babaydı" şeklinde bir mesaj yayınladı.

George H. W Bush kimdir?

George Herbert Walker Bush, 12 Haziran 1924 tarihinde Milton Massachusetts'te doğdu. 1989-93 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 41. başkanı, 1981-89 yılları arasında da ABD'nin 43. başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bush, 2. Dünya Savaşı gazisi son ABD başkanıydı. Bush, ABD'nin 43. başkanı George W. Bush'un da babasıydı.

Bush, Greenwich'te büyüdü. Andover'daki Phillips Akademisi'ni bitirdikten sonra Deniz Kuvvetleri Yedek Birlikleri'nde yedeksubay oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında (1942-44) Büyük Okyanus'taki uçak gemilerinde torpido bombardıman pilotu olarak görev yaptı. Üstün Uçuş Nişanı'nı kazandı.

1988 başkanlık seçimlerinde neredeyse rakipsiz biçimde partisinin adayı oldu ve Demokrat Parti'nin adayı Massachusetts valisi Michael Dukakis karşısında halkın yüzde 54'ünün oyunu alarak seçimi kazandı.