George Hagi mi, Roberto Carlos mu?

İtalya'da 'unutulmaz sol ayaklar' anketi yapıldı; Roberto Carlos 4. olurken, Gheorghe Hagi ise 9. sırada yer aldı.
Dünyanın en büyük yıldızlarından biri, 1996’da Galatasaray’a gelmişti; Gheorghe Hagi... Cim Bom, ‘Karpatların Maradonası’ önderliğinde Süper Lig’de üst üste 4 yıl şampiyonluğa koşarken, Türk Futbol Tarihi’nin en büyük başarılarına da imza atmıştı. 17 Mayıs 2000’de UEFA Kupası’nı alan Sarı-Kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de de Süper Kupa’ya uzanmıştı. 2007 yılına gelindiğinde ise bu kez bombayı Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe patlattı: Roberto Carlos... Brezilya tarihinin ‘futbol ilahları’ arasında yer alan Carlos, Sarı-Lacivertli ilk yılında Kanarya’ya Şampiyonlar Ligi’nde en büyük başarısını yaşattı. Arthur Zico 8. sırada
Türkiye'de yere göğe sığdırılamayan iki yıldız bir dönem forma giydikleri İtalya’da da hâlâ unutulmadı. Ülkenin önde gelen internet sitelerinden www.channel4.com’da “Çizme’de forma giyen en iyi sol ayaklı futbolcu kim” anketi yapıldı. Sonuçlar açıklandığında Maradona zirveyi kimseyi kaptırmadı. “Attığı şutlar saatte 170 km hıza çıkabiliyor” denilen Roberto Carlos 4., “O bir frikik ustası” yorumu yapılan Arthur Zico 8.olurken; Hagi ise 9.sırada yer aldı. İtalyanlar’ın seçimi bu yönde. FANATİK ise Türk futbolseverlere soruyor: Hagi mi, Carlos mu? Mail adresimiz ve faks numaramız aşağıda; Gönderin, yayınlayalım... GHEORGHE HAGİ Sezon Takım Maç Gol
1982-83 F.Constanta 18 7
1983-87 S.Studentesc 107 58
1987-90 S.Bükreş 97 76
1990-92 R.Madrid 63 15
1992-94 Brescia 61 15
1994-96 Barcelona 35 7
1996-01 Galatasaray 190 71
Milli Takım: 125 maç, 35 gol
Avrupa Kupaları: 93 maç, 31 gol ROBERTO CARLOS Sezon Takım Maç Gol
1990-93 Uniao 33 10
1993-95 Palmeiras 68 5
1995-96 İnter 30 5
1996-07 R.Madrid 370 46
2007-.. Fenerbahçe 51 5
Milli Takım: 125 maç, 19 gol
Avrupa Kupaları: 123 maç, 18 gol