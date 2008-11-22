George Hagi mi, Roberto Carlos mu?

GHEORGHE HAGİ

ROBERTO CARLOS

Dünyanın en büyük yıldızlarından biri, 1996’da Galatasaray’a gelmişti; Gheorghe Hagi... Cim Bom, ‘Karpatların Maradonası’ önderliğinde Süper Lig’de üst üste 4 yıl şampiyonluğa koşarken, Türk Futbol Tarihi’nin en büyük başarılarına da imza atmıştı. 17 Mayıs 2000’de UEFA Kupası’nı alan Sarı-Kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de de Süper Kupa’ya uzanmıştı. 2007 yılına gelindiğinde ise bu kez bombayı Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe patlattı: Roberto Carlos... Brezilya tarihinin ‘futbol ilahları’ arasında yer alan Carlos, Sarı-Lacivertli ilk yılında Kanarya’ya Şampiyonlar Ligi’nde en büyük başarısını yaşattı.Türkiye'de yere göğe sığdırılamayan iki yıldız bir dönem forma giydikleri İtalya’da da hâlâ unutulmadı. Ülkenin önde gelen internet sitelerinden www.channel4.com’da “Çizme’de forma giyen en iyi sol ayaklı futbolcu kim” anketi yapıldı. Sonuçlar açıklandığında Maradona zirveyi kimseyi kaptırmadı. “Attığı şutlar saatte 170 km hıza çıkabiliyor” denilen Roberto Carlos 4., “O bir frikik ustası” yorumu yapılan Arthur Zico 8.olurken; Hagi ise 9.sırada yer aldı. İtalyanlar’ın seçimi bu yönde. FANATİK ise Türk futbolseverlere soruyor: Hagi mi, Carlos mu? Mail adresimiz ve faks numaramız aşağıda; Gönderin, yayınlayalım...1982-83 F.Constanta 18 71983-87 S.Studentesc 107 581987-90 S.Bükreş 97 761990-92 R.Madrid 63 151992-94 Brescia 61 151994-96 Barcelona 35 71996-01 Galatasaray 190 71Milli Takım: 125 maç, 35 golAvrupa Kupaları: 93 maç, 31 gol1990-93 Uniao 33 101993-95 Palmeiras 68 51995-96 İnter 30 51996-07 R.Madrid 370 462007-.. Fenerbahçe 51 5Milli Takım: 125 maç, 19 golAvrupa Kupaları: 123 maç, 18 gol