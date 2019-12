-GEORGE GALLOWAY: ERDOĞAN GİBİ LİDER LAZIM HAMİLTON (A.A) - 22.11.2010 - İsrail'in Filistin'deki uygulamaları başta olmak üzere dünyada savaş karşıtı çalışmaları ile adından söz ettiren Filistin'e Özgürlük Hareketi Lideri ve eski İngiliz Parlamenter George Galloway, ''İslam ülkelerine Erdoğan gibi lider lazım'' dedi. Kanada'nın Afganistan politikasını eleştirmesi ve Hamas ile görüşmeler yapması yüzünden bu ülkeye girişine geçen yıl izin verilmeyen Galloway, başlattığı hukuk savaşını kazandı ve Kanada'ya geldi. "Özgür Filistin, Özgür Afganistan ve Fikir Özgürlüğü" başlıklı konferansları kapsamında Hamilton'daki McMaster Üniversitesinde 500'e yakın kişiye hitap eden George Galloway,konuşmasına "Bismillahirrahmanirrahim" ve "Selamün Aleyküm" diyerek başladı. Kanada'ya girişini bakanlık yetkisi ile engelleyen Göçmenlik Bakanı Jason Kenney'e göndermede bulunan Galloway, "Sayın Bakan, bir kitabı yasaklarsanız, onu ellerinizle en çok okunanlar listesine koyarsınız" diye konuştu. -"İSLAM ÜLKELERİNE ERDOĞAN GİBİ LİDER LAZIM" Konferansa katılan bir öğrencinin, "Mavi Marmara olayı sonrası ortaya çıkan Türkiye-İsrail ilişkileri Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirdi. Sizce Türkiye'nin yeni pozisyonu Osmanlı'nın dirilişi olarak yorumlanabilir mi?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan George Galloway, şunları söyledi: "Bu görüşe katılıyorum. İslam ülkelerinin hepsine, Erdoğan gibi lider lazım. Türkiye'deki demokrasi, hoşgörü ve İslam, dünyayı ve çevresini aydınlatıyor. Eğer her İslam ülkesinin lideri Erdoğan gibi olsa, sorunlar daha kolay çözülürdü. Türkiye, askeri cuntaların elinde onlarca yıl çok çekti. Ancak bugün Türkiye'nin dünya genelindeki jeopolitik gücü her geçen gün yükseliyor." Galloway'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri, dinleyiciler tarafından uzun uzun alkışlandı. -"İSRAİL'İ, BUSH BİLE HARPER KADAR DESTEKLEMEDİ" Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın, İsrail'e yapılacak her türlü saldırıda, bedeli ne olursa olsun İsrail'in yanında oldukları şeklindeki açıklamasını değerlendiren George Galloway, "ABD eski Başkanı Bush bile, İsrail'i Harper kadar desteklemedi. Harper, Bushizm'in son savunucusudur" dedi. Kendisinin Hamas ile görüşmesi nedeniyle terörist ilan edildiğini hatırlatan Galloway, "Herkes Hamas ile görüşüyor. İngiltere hatta hatta İsrail, her hafta Hamas ile görüşüyor. Bir sorunu çözmek için, sorunun tarafları ile görüşmekten daha doğal ne olabilir?" diye konuştu. George Galloway, 2002 yılından bu yana Afganistan'da görev yapan Kanada ordusunun, savaş tecrübesi kazanması için bu ülkeye gönderildiğini ileri sürerek, "Kanada Devleti, sizin ödediğiniz vergilerden her ay 1 milyar doları bu işe harcıyor" dedi. "Biz orada kaldığımız sürece Afgan Savaşı bitmeyecek" diyen Galloway, "Orada kan var, gözyaşı var, acı var. Bu olduğu sürece daha çok Afgan, bu savaşa katılacak" diye konuştu. -"ALLAH'A NASIL HESAP VERECEKSİNİZ?" Kanada gibi zengin ülkelerde yaşayan Müslümanların, Filistin'deki insanlara yardım etmesi gerektiğini söyleyen George Galloway, şöyle devam etti: "Buradan dindar insanlara sesleniyorum. Sizler rahatlık içinde yaşarken, orada ekmeğe muhtaç insanlara yardım etmeniz size vaciptir. Bunu yapmazsanız, kıyamet gününde Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Ben elimden geleni yapıyorum. Ölürken de ağzımdan çıkacak en son kelime, Özgür Filistin olacak." Konferans sonrası basın mensupları ile sohbet eden Galloway, Nazi Almanyası'nda Yahudilere yapılanın aynısını, bugün İsrail'in Filistinlilere yaptığını savundu. Montreal, Halifax, Toronto ve Hamilton'da konuşan George Galloway, konferanslarına Vancouver, Calgary, Yellowknife, Edmonton, Winnipeg ve Ottawa'da devam edecek.