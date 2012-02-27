George Friedman: İran'la savaş Türkiye'ye yarar

T24 - Wikileaks, düşünce kuruluşu Stratfor'un e-postalarını yayınlamaya başladı. e-posta yazışmalarında, Stratfor çalışanlarından Kamran Bokhari'nin eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger olduğu düşünülen bir kaynağa "İsrail gerçekten İran'a saldırır mı?" diye sorması üzerine, Kissinger, İran'a saldırılmasının Türkiye'yi zor durumda bırakacağını söylediği iddia edildi. Stratfor'un kurucusu ve CEO'su George Friedman, İran'a saldırılması durumunda Türkiye'nin, İsrail ve ABD ile arasının bozulabileceğine işaret etti. Friedman'ın "Bu, Erdoğan'ın beklediği bir fırsat. İran daha görünür olur ama daha güçlü olmaz. Saldırıdan bir yıl sonra, temelde var olan zayıflıkları hala geçerli olur ve Türkiye'ye bağımlılığı artar. Bence bunun sonucu, Türkiye'nin gücünün artması olur" dediği iddia edildi. Belgelerde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kissinger ile görüşmesinde, "Bir noktada İsrail'le köprüleri atıp, İslam dünyasına yaklaşacağını" söylediği de yer aldı.

Amerikan hükümetinin gizli yazışmalarını dünyaya duyuran internet sitesi Wikileaks, bu sefer de kamu ve özel sektöre istihbarat raporları hazırlayan bir düşünce kuruluşunun e-postalarını yayınlamaya başladı.

Devlet kurumlarına, askeri yetkililere ve büyük şirketlere gizli kalmak kaydıyla analizler gönderen Stratfor, Amerikan basınında bir zamanlar "gölge CIA" diye tanımlanmıştı.

Şirket ise kendini "jeopolitik analiz kuruluşu" diye adlandırıyor.

E-postalara bakılırsa Teksas merkezli bu firma, elemanlarından istihbarat kaynaklarını "maddi, cinsel ya da psikolojik kontrol" altına almalarını istemekten kaçınmıyor.

Stratfor'ın milyonlarca iç yazışmasını internet korsanları ele geçirmişti.

Hacker grubu Anonymous, Aralık ayında Stratfor'a ait 5,5 milyon e-postayı indirdiğini duyurmuş ve iç yazışmalarını şifrelemediği için şirketle alay etmişti.

Wikileaks bugün yayımlamaya başladığı belgelerin kaynağını açıklamadı ancak kaynağın Anonymous grubu olduğu sanılıyor.

Stratfor yöneticisi George Friedman, belgelerin açıklanması öncesinde yaptığı açıklamada, büyük bir komplonun izlerini arayanların hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

İlk yayımlanan yazışmalar arasında, Türkiye'nin İsrail'e sırt çevirmeyi planladığını ve İran'a saldırı olursa kazançlı çıkacağını öne süren bir e-posta dikkati çekiyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su George Friedman'ın imzasını taşıyan bu posta, bazı Stratfor analistlerine "sadece iç kullanım için - zinhar yayımlanmayacak, şirket dışında tartışılmayacak" uyarısıyla yollanmış.



Türkiye'nin gücü



Friedman burada adını yalnızca Kissinger olarak verdiği ve eski Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger olduğu sanılan bir kaynağın görüşlerini aktarıyor.

Burada iddia edildiğine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kissinger ile görüşmesinde ona, "bir noktada İsrail'le köprüleri atıp, İslam dünyasına yaklaşacağını" söylemiş.

"Erdoğan, İslam dünyasının lideri olma niyetinde" diyen Kissinger, ABD'nin dikkatini çevirmesi gereken asıl krizin ise, AB'de değil, İran ve belki de Rusya'daki krizler olduğunu söylemiş.

Yazışmanın devamında, Stratfor çalışanlarından Kamran Bokhari "İsrail gerçekten İran'a saldırır mı?" diye soruyor ve İran'a saldırılmasının Türkiye'yi zor durumda bırakacağını, Türkiye'nin bu savaşa karşı çıkmak zorunda kalacağını ve ABD ile ilişkilerin bozulabileceğini söylüyor.

Buna karşılık George Friedman, "Türkiye, İsrail ve ABD ile arasını bozabilir. Bu, Erdoğan'ın beklediği bir fırsat. İran daha görünür olur ama daha güçlü olmaz. Saldırıdan bir yıl sonra, temelde var olan zayıflıkları hala geçerli olur ve Türkiye'ye bağımlılığı artar. Bence bunun sonucu, Türkiye'nin gücünün artması olur." diye yazıyor.

Friedman ayrıca, ABD'nin, İran'a saldırı konusunda İsrail'den önce davranabileceği tahmininde bulunuyor.

Bunun üzerine bir başka Stratfor çalışanı, Jennifer Richmond, "Türkiye bu ikisinden uzaklaşırsa, Rusya'ya yaklaşır mı?" diye soruyor.

Ona yanıt olarak analistlerden Reva Bhalla, "Türkiye'nin arası Rusya ile zaten epey iyi. Ama bu, daha da yaklaşacak anlamına gelmiyor. Türkiye, Rusya'ya iyi davranacak ama kendi başına oynayabileceğini de göstermek istiyor." demiş.

Bir başka analist, Goodrich de "Medvedev'in bu bahar Türkiye'ye iki gezi planlamasına şaşmamak lazım. Rusya durumdan faydalanmaya çalışacak." yorumunu yapmış.

Stratfor'ın bir başka yazışmasında ise Venezuela'nın kamu petrol şirketi ile İran'ın kurduğu ortaklığın, operasyon merkezini Caracas'tan Ankara'ya taşımasına dikkat çekilmiş ve İran'ın, yaptırımları delen pekçok operasyonu, Venezuela'dan sessizce Türkiye'ye kaydırdığı belirtilmiş.

Bu değişiklik için "Bu da Türkiye'nin İran'la oynadığı denge oyununun bir parçası" yorumu yapılmış.

Ancak şirket kurucusu George Friedman, kendisine bu bilgiyi veren Reva Bhalla'yı kaynağına dikkatli yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda sorguluyor ve "Eğer bir kaynağın değerli olabileceğine inanıyorsan, onu kontrolün altına almalısın. Bu da maddi, cinsel ya da psikolojik kontrol demek - ki ona kaynağını açıklattıracak ve görevler verebilecek duruma gelebilesin." diye yazıyor.

Friedman'a göre kaynağı uzun uzun konuşturup dikkat uyandıracak sorular sormak yerine, kişisel olarak analiz edip, kontrol hedefine doğru ilerlemek gerek.

Wikileaks, Stratfor belgelerini yayımlamaya önümüzdeki günlerde devam edecek.