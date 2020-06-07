George Floyd'un ardından protestoların 12'inci günü; ülke genelinde barışçıl eylemler gerçekleşti

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ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle bastırması sonucu boğarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'un ardından ülke genelinde yapılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda 12'inci gün gerçekleşti. ABD'nin en büyük eylemi dün Washington DC'de gerçekleşti.

The New York Times'ın haberine göre, George Floyd'un ardından yaklaşık 2 haftadır ABD'nin farklı şehirlerde gerçekleşen protestolar dün barışçıl bir şekilde devam etti. ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Kongresi'ne ait Capitol binası ve Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelen binlerce kişi, dünyanın birçok şehrine yayılan ırkçılık karşıtı protestolara 12. gününde devam etti. Polis, protestocuların Beyaz Saray'a yaklaşmaması için önlem aldı.

Floyd için cenaze töreni

George Floyd'un doğum yeri olan Kuzey Carolina'da cenaze töreni düzenlendi. Tören için bir araya gelen -yüzlerce kişinin eylem yapmasına izin verilmedi. Bölge şerifi Hubert A. Peterkin, Floyd'un ailesinin özel olarak cenazede protesto istemediğini belirtti. Tören sırasında konuşan Şerif Peterkin, polislerin "problemin bir parçası" olduğunu ifade etti.

Yaşlı adamı ittiren polisler görevden uzaklaştırıldı

New York eyaletinin kuzeyindeki Buffalo şehrinde de, 75 yaşındaki protestocu Martin Gugino'yu sert bir şekilde yere iterken videoya çekilen iki polis, Gugino'nun ciddi şekilde yaralanması üzerine, ikinci dereceden saldırıyla suçlandı. Polisler suçlu olmadıklarını söyledi ve ceza almadan salıverildi. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra ise görevden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Gugino'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.