George Floyd'u öldüren polisin eşinden boşanma davası

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına alınan Afrikan Amerikalı George Floyd'un boğarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in eşi, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

Olayda üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in avukatı tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, "Müvekkilim bayan Kellie, Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Derek Chauvin'le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur'' ifadeleri kullanıldı.

Sekula Aile Avukatlık Ofisi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Bayan Chauvin'in şu anki evliliğinden çocuğu olmasa da bu zor dönemde, çocuklarının, ebeveynlerinin ve aile yakınlarının güvenlik ve mahremiyetini saygıyla talep ediyor" denildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kellie Chauvin'in boşanma başvurusunda, polis eşinin siyah bir vatandaşın ölümüne sebep olmasını gerekçe gösterdiği belirtildi.

Protestolar sürüyor

Öte yandan Chauvin'in sokak ortasında George Floyd'u ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan protestolar ABD'nin farklı noktalarına yayıldı.

Cuma gecesi ABD'nin birçok şehrinde büyük kalabalıklar, "Ellerim yukarıda, ateş etme" ve "Nefes alamıyorum" diye slogan atarak sokaklarda yürüdü.

Minneapolis'teki protestolar 4. gecesinde de sürerken Los Angeles'ta protestocular yolları kapadı, Dallas'ta protestocularla polis arasında arbede çıktı ve Atlanta'da CNN'in binasına saldırıldı.