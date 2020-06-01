George Floyd protestoları sırasında iki öğrenciye karşı şiddete başvuran polisler görevden alındı

ABD'de George Floyd simli siyah vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar sırasında iki üniversite öğrencisine karşı"aşırı güç" kullanan polisler görevden alındı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi. Bottoms, 30 Mayıs akşamı yerel basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields ile polis kameralarını incelediklerini belirtti.

​Bottoms, gözaltına alınan öğrencilerden Taniyah Pilgrim'ın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan, Messiah Young'ın da hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Shields, konuyla ilgili özür dileyerek, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez ve daha çok korkuya neden olduğunun farkında olduğunu vurguladı. Atlanta polisinden edinilen bir rapora göre, Young polisten kaçmaya çalışmak ve askıya alınan ruhsatla araç kullanmakla suçlanıyor.

Atlanta da George Floyd protestolarının başlamasının ardından sokağa çıkma yasağının ilan edildiği eyaletler arasında.