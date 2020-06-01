George Floyd eylemleri sırasında polis ve protestocular arasında çatışma: Bir kişi vurularak öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polisin boğazına bastırarak öldürdüğü George Floyd için yapılan protesto sırasında bir kişinin polis tarafından vurularak öldüğü belirtildi.

The Independent'ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, olay protestolar nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının başlamasından bir saat sonra gerçekleşti.

Ulusal Muhafız ve yerel polislerin eylem için toplanan kalabalığı dağıttığı sırada yetkililere ateş açıldığı belirtildi. Polisin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu bir kişi vurularak öldürüldü.

Louisville Polis Departmanı Baş Komiseri Steve Conrad, yerel medyada olayla ilgili birkaç kişinin soruşturulduğunu aktardı.

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