George Floyd cinayetinden 3 hafta sonra New York eyaleti, polisi sınırlandırma kararı aldı

T24 Dış Haberler

ABD'de New York, polis güçlerine George Floyd cinayetinden sonra ciddi sınırlamalar getiren ilk eyaletlerden biri oldu.

Eyalet, polisin "boyun kildi" tekniğini kullanmasını yasakladı ve polis memurlarının disiplin kayıtlarının artık gizli tutulmamasına karar verdi

Vali Andrew Cuomo, birçok tasarı içeren paketi ülke genelinde polis şiddeti ve sistematik ırkçılığı karşı protestoların başlamasından yaklaşık 3 hafta sonra imzaladı.

Öte yandan eyaletin en büyük kenti olan New York Şehri, protestocuların "polisin finanse edilmemesi" talebi konusunda adımlar attı. Şehir Konseyi polisin 6 milyar dolarlık bütçesinden 1 milyar dolar kesilmesi konusunda mutabık kaldı, ancak Belediye Başkanı Bill De Blasio kararı kabul etmedi. De Blasio, bir miktar bütçe kısıtlamasını kabul edeceğini ancak 1 milyar doların çok fazla olduğunu ifade etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.