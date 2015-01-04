George Clooney'nin avukat eşine Mısır'da tutuklama tehdidi

Amerikalı ünlü aktör George Clooney'nin eşi olan insan hakları avukatı Amal Clooney, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Mısır'daki yargı sistemini eleştiren Uluslararası Barolar Birliği raporuna yaptığı katkı nedeniyle tutuklanmakla tehdit edildiğini ifade etti.

Mısır'daki hakim ve savcıların bağımsızlığını sorgulayan rapora katkıda bulunan Clooney, "Raporu yayınlamak için gittiğimde yaptıkları ilk şey Kahire'de bunu yapmamızı engellemekti. 'Rapor orduyu, yargıyı ya da hükümeti eleştiriyor mu ' diye sorduklarında, 'evet' diye karşılık verdik. Bunun üzerine, 'O zaman tutuklanmayı göze alıyorsunuz' dediler" diye konuştu.

Uluslararası Barolar Birliği'nin raporunda yapılan tavsiyelerden biri, Mısırlı yetkililerin belli davalarda hakimleri özel olarak seçmesine imkan veren uygulamayı kaldırmak yönündeydi. Clooney, "Bu tavsiyemize uyulmadı ve bunun sonucunu da gaddar kararlar vermekle ünlü bir hakim tarafından yönetilen kurulun görev aldığı bir davada gördük" dedi.

Mısır temyiz mahkemesinin üç gazeteciyle ilgili bu hafta verdiği yeniden yargılama kararını da değerlendiren Clooney, "Yeniden yargılanma bir önceki sürecin aynısı olacak gibi. Ne yazık ki Mısır mahkemelerine adil ve hızlı karar verme konusunda güvenemeyeceğimizi anlamak zorundayız" ifadesini kullandı.

Mısır temyiz mahkemesi, perşembe günü, El Cezire kanalı çalışanı Muhammed Fahmi, Peter Greste ve Baher Muhammed ile ilgili yeniden yargılama kararı vermişti. Üç gazeteciye geçen yıl haziran ayında, "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) lehine yanıltıcı haber yaptıkları" gerekçesiyle 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Gazeteciler Aralık 2013'ten bu yana hapiste tutuluyor.