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Dünya

George Clooney tişörtle ‘Timoşenko’ya özgürlük’ mesajı verdi

George Clooney, 'Yulia'ya özgürlük' tişörtü giyerek Ukrayna'nın eski başbakanı Yulia Timoşenko'ya destek verdi

21 Ocak 2014 14:36

ABD’li ünlü aktör ve yönetmen George Clooney, Ukrayna’nın hapisteki eski Başbakanı Yulia Timoşenko’ya tişörtlü destek verdi. Clooney, son filmi Monuments Men’in (Define Avcıları) basın toplantısına 'Yulia’ya özgürlük' (Free Yulia) yazılı siyah tişörtle katıldı.

Son yıllarda oyunculuğu kadar aktivist yönü ile de öne çıkan 52 yaşındaki Clooney, Kiev’de hükümet karşıtı eylem yapan göstericilere de eylemlerini sürdürmeleri için çağrıda bulunmuştu.

 

Doğalgaz yolsuzluğundan hapiste

 

Ukrayna’nın 'Demir Leydisi' olarak tanınan 54 yaşındaki Yulia Timoşenko 5 Ağustos 2011 tarihinde tutuklandı. Timoşenko Ocak 2009’da Rusya’dan 10 yıl süreyle doğalgaz alınması anlaşmasını yasalara uygun olmayan bir şekilde onaylayarak görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

 

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