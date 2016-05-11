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Dünya

George Bush'un kızı: Kardeşim bekâr; Prens Harry: Yayından sonra konuşalım

İngiltere Prensi Harry, Invictus Oyunları için ABD'ye gitmişti

11 Mayıs 2016 13:59

Eski ABD Başkanı George W. Bush’un gazeteci kızı Jenna Bush Hager, Invictus Oyunları için gittiği ABD’de olan İngiltere Prensi Harry ile röportaj yaptı. Yayın sırasında Bush Hager, Prens Harry'e "Kardeşim bekar" diyince Prens Harry, gülerek "Bunu yayından sonra konuşalım" dedi.

Vatan'da yer alan habere göre; sunuculuğunu yaptığı sabah programı Today’de Prens Harry’i konuk eden Bush Hager, Invictus Oyunları’nın açılışıyla ilgili sorularının ardından aşk hayatına dalmadan edemedi. Prens Harry’yi ‘dünyanın en seçkin bekarlarından biri’ olarak niteleyen Bush Hager, “İnsanların sana çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorması komik değil mi? Sonuçta çocuk bir iki adım sonrası” dedi. Prens Harry de gülerek “Herkes soruyor. Anlamıyorum. Kız arkadaşım bile yok” yanıtını verdi.

Bush Hager de ikiz kız kardeşi Barbara’yı ima ederek “Benim de bekar bir kardeşim var. O da aynı böyle hissediyor. Bir şey söyleyeceğim, onun da sevgilisi yok… Bunu yaptığım için beni öldürecek” dedi. Prens Harry de “Bu konuyu yayından sonra konuşabiliriz” deyip gülünce Bush Hager “Tamam, telefon numarasını vereceğim sana” diye cevapladı.

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