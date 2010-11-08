-GEORGE BUSH ANILARINI YAYIMLIYOR WASHINGTON (A.A) - 08.11.2010 - Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana sessizliğini koruyan eski ABD Başkanı George Bush'un anıları yarın yayımlanacak. ''Decision Points'' adıyla çıkacak kitapta Bush, ''teröre karşı savaşını'', ''Irak'a müdahalesini'' anlatıyor. Geçen hafta yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin zafer kazanmasının hemen arkasından piyasaya çıkacak olması dikkati çeken 500 sayfalık kitabın tanıtımı için 64 yaşındaki Bush'un televizyonda mülakat vermesinin beklendiği ifade edildi.