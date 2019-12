-GEORGE BEST'İN EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA LONDRA (A.A) - 25.09.2010 - İngiltere'nin Manchester United takımının 5 yıl önce ölen efsanevi futbolcusu George Best'in hatıra değeri taşıyan eşyaları açık artırmada satılıyor. Bonhams müzayedeevi tarafından 20 Ekimde satılacak eşyalar arasında Kuzey İrlandalı Best'in 1968'de United ile kazandığı Şampiyon Kulüpler Kupası nedeniyle aldığı madalya da bulunuyor. Madalyanın 120 bin sterline (yaklaşık 280 bin TL) satılması bekleniyor. Açık artırmada satılacak diğer eşyalardan biri de Best'in 1968'de aldığı ''Yılın Futbolcusu'' ödülü. Ödülün tahmini değeri 75-100 bin sterlin. Döneminin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Best, 2005'te 59 yaşında ölmüştü. 1963-1974 yıllarında Manchester United'da çıktığı 470 maçta 179 gol atan George Best, futbola son verdikten sonra alkolu bırakamamış ve akciğer enfeksiyonundan ölmüştü. Best, Kuzey İrlanda Milli Takımı'nda da 37 maçta 9 gol atmıştı.