George Best'in babası Türk mü?

2005 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü futbolcu George Best'in babasının Kıbrıslı bir Türk olduğu ve efsane futbolcunun Lefke'de biyolojik babasını gördüğü iddia edildi.

Kıbrıs gazetesinden Serhat İncirli'nin haberine göre; annesi Rum, babası Kıbrıslı bir Türk olan George Best, doğduktan sonra İrlandalı bir aileye evlatlık verildi. "Bunu bütün Lefkeliler çok iyi biliyor" iddiasının yer aldığı haberde, efsane futbolcunun 1960’larda ve 1970’lerin başında Lefke’ye giderek biyolojik babasını gördüğü belirtildi.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"George Best, bir yasak aşkın ürünü. Lefke’de Türklerle birlikte az sayıda Ermeni ve Rum vardı. EOKA – TMT milliyetçiliği başladığı günlerde, Ermeniler ve Rumları Lefke’den zorla kaçırdık, kovduk. George Best, 1940’lı yılların ortalarında İngiltere’de dünyaya geldi. Ancak annesi Limasollu bir Rum, babası ise şu anda hayatta olmayan çok tanınmış bir ailenin ferdi Lefkeli bir Türk. Annesinin ailesi, kızlarının bir Türk’ten evlilik dışı çocuğu olmasını kabul etmediler. Kızlarını İngiltere’ye gönderdiler. Doğum orada gerçekleşti ve George Best, İrlandalı bir aileye evlatlık verildi. Birçok kişi iyi biliyor, George Best, Lefke’ye geldi ve biyolojik babası ile tanıştı."

George Best, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 1963 ve 1974 arası Manchester United'ta oynadığı zamanlarda kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. 1965, 1967 lig ve 1968 Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının kazanılmasında önemli bir rol oynadı. 1968'de Avrupa'da “Yılın Futbolcusu” ve “Futbol Yazarları Birliği (İmgiltere - FWA) Yılın Futbolcusu” ödüllerine layık görüldü.

Best, 37 kez Kuzey İrlanda Milli Futbol Takımı forması giyip, 9 gol kaydetti. Bu 9 golün 4'ü Kıbrıs, diğerleri ise Arnavutluk, İngiltere, İskoçya, İsviçre ve Türkiye’ye karşıydı.

Kıbrıs'ta tatil yapmayı çok seviyordu

Best, 2001 yılına kadar Kıbrıs’ta çok tatile gelen biriydi. 2001 yılında 55 yaşındayken Limasol’a tatile geldi. Yanında 29 yaşındaki karısı Alex vardı. Best burada hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Renkli yaşantısı, playboyluğu ve yakışıklılığıyla da ünlü olan Best, bu tür haberlerle o günlerde çok popülerdi. Best’in Kıbrıs’ta hastaneye kaldırıldığı haberleri tüm İngiliz gazetelerinde ön sayfalardan duyurulmuştu.