Gent'ten Sinan Bolat'a transfer izni çıkmadı

Adı Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Sinan Bolat'a Gent'ten transfer izni çıkmadı.

Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'den birkaç takımla ismi anılan Sinan Bolat hakkında sıcak gelişme yaşandı. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Sinan Bolat'ın ocak ayında olası ayrılışına kulübü sıcak bakmıyor. Gent'in Bolat için yaklaşık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

A Milli Takım 'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.