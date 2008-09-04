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Spor

“Genoa’yı yenmek zorundayız”

04 Eylül 2008 03:00


Milan forveti Alexandre Pato yaptığı açıklamada, eğer amaçları şampiyonluk kupasını kaldırmak ise Genoa’yı yenmek zorunda olduklarını belirtti. İlk hafta Bologna’ya evinde 1-2 yenilen Milano ekibinde, kötü başlangıcın sebepleri acil toplantılarla çözülmeye çalışıldı.

Milan Channel’a konuşan Brezilyalı oyuncu, “Bologna karşısında hayal kırıklığına uğradım ama bu sadece sezonun ilk maçı” dedi. “İleride daha çok maçımız var, lig uzun bir yol ve Milan’ın en iyisine yapabileceğine inanıyorum.” “Kesinlikle ihtiyacımız olan gelecek maçımızı kazanmak. “

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