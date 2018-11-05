Genk-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile Beşiktaş arasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.