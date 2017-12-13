(GENİŞ)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-KUDÜS gündemi ile toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi\'nin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İslam İşbirliği Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmasında, “İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın varlık gayesi Kudüs\'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasıdır. Bu tarihi zirve ile bir kez daha Kudüs\'ün sahipsiz olmadığını, karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum\" dedi.

“TARAF OLANLA DEĞİL TARAFSIZ OLANLA BÖYLE BİR SÜREÇ DEVAM EDEBİLİR\"

Erdoğan, “Taraf olan bir Amerika\'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç bitmiştir. Burada arabuluculuk konusu artık İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın tüm yetkililerinin aramızda görüşmek suretiyle, kim olabilir? Bunun üzerinde durmak lazım. Gerekirse Birleşmiş Milletler de bu konunu değerlendirilmesi lazım. Çünkü taraf olanla değil tarafsız olanla böyle bir süreç devam edebilir. Hele hele bugüne kadar alınan bir çok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Bu kararların hiçbirisine İsrail uymamıştır. Uymadığı halde, bir daha, bir daha, bir daha demek suretiyle tezgah tamamıyle İsrail\'e çalışmıştır\" şeklinde konuştu.

“SİYONİST MANTIK SULTAN ABDÜLHAMİD\'E YAPTIRAMADIKLARINI ŞİMDİ YAPMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE\"

Erdoğan, 4 farklı tarihe ait haritalar göstererek,“İsrail topraklarının nereden nereye geldiğini görün. Kurt-kuzu paylaşımı var ya, kurt bile böyle paylaşım yapmaz. Bu toprakların gerçek sahibi Filistinliler. 1947\'de İsrail neyse şu anda da Filistin o hale getirildi. İsrail neredeyse tamamına yerleşmiş durumda. Bununla da doymuyor, tamamını almanın hesabı, gayreti içerisinde. Şu anda Trump Efendi bunun gayreti içinde. Niye? Avengelist ve Siyonist bir mantığın ürünüdür şuandaki tablo. Bu Siyonist mantık Sultan Abdülhamid\'e yaptıramadıklarını şimdi yapmanın gayreti içerisindeler\" diye konuştu.

“KENDİ ÇALAR KENDİ OYNAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikan yönetimi tüm itirazlara, ikazlara rağmen Kudüs\'le ilgili hukuk dışı, mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını yaptı. Bu kararın gerek vicdan, gerek hukuk, gerek tarih önünde hükümsüz olduğunu ilk günden itibaren belirtiyoruz. Yani ilan ettiği bu kararın bizim indimizde kıymeti harbiyesi yoktur. Sivas\'ta da söyledim. Kendi çalar, kendi oynar.\" dedi.

VENEZUELA VURGUSU

Erdoğan, “Bu kararın Müslümanlarla beraber Hristiyanların da Kudüs üzerindeki haklarını gasp ettiğini, yok saydığını dile getiriyoruz. Ben Sayın Papa Francis\'i de aradım. Onunla da konuştum. Kendileri de bu konuda yaptıkları açıklamalarla hemen hemen açıklamalarımız örtüşüyor. Açıklama yapılır yapılmaz tüm İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke, devlet ve hükümet başkanlarını olağanüstü zirve için ayrıca davet mektubu gönderdim. Kudüs konusunda hassasiyetini bildiğimiz diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da zirveye davet ettim. Bugün burada Bağlantısızlar noktasında Maduro, Venezuela Devlet Başkanı. Sağolsun. Davet ettik. Bakınız Venezuela nire, İstanbul nire. Sağolsun çıktı geldi. Dolayısıyla o bölgenin de sesi olarak, çünkü bu sadece Müslümanların meselesi değil. Geldi, katıldı\" diye konuştu.

“AMERİKAN MAKAMLARININ BU YANLIŞ KARARLARINDAN BİR AN ÖNCE DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ\"

Erdoğan, zirve toplantısında nihai bildirinin yanı sıra, ülkemizin ev sahibi olarak “Kudüs\'e özgürlük\" konulu İstanbul deklarasyonu da yayınladıklarını belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın bugünkü zirvesi, Amerikan yönetiminin attığı provokatif adımın vahametini göstermesi açısından tarihi bir mesajdır. Hatada ısrar etmenin faydası yoktur. Amerikan makamlarının bu yanlış kararlarından bir an önce dönmelerini bekliyoruz. Teşkilat üyesi ülkelerin tamamı Kudüs\'le dayanışma içinde olmaya, Kudüs\'ün statüsünü müdafaa etmeye kararlıdır. Zirve Kudüs\'le dayanışma için birlikte hareket temasıyla yapılmış olması bu kararlılığın ispatıdır. Buradan bir ittifak doğmuştur\" şeklinde konuştu.

“TEK BAŞINA SEN BÖYLE BİR KARARI NASIL ALIYORSUN?\"

Erdoğan, “İstanbul Deklerasyonu\'nda Filistin ve Kudüs hakkında BM tarafından kabul edilmiş olan kararları, özellikle de 1980 tarihli ve 478 sayısı Güvenlik Konseyi kararını hatırlattık. Kararın altında ABD\'nin de imzası var. Çok önemli. Güvenlik Konseyi\'nin daimi üyelerinin itibarsız hale getirildiği bir sisteme diğer ülkelerin güvenmesini kimse beklememelidir. Sayın Başkan, altında ABD\'nin de imzası olan böyle bir karar metnini nasıl yok sayar ya? Tek başına sen böyle bir kararı nasıl alıyorsun? Kudüs ve Filistin, geçmişi özellikle katliamlarla dolu bir ülkenin insafına terk edilemez. Kudüs\'ün kaderi kandan beslenen, çocukları, sivilleri, kadınları vahşice öldürüp sınırlarını genişleten bir ülkenin ellerine bırakılamaz\" dedi.

“BURADA İŞGAL VAR. BURADA İŞKENCE VAR. BURADA TERÖR VAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Trump, sen bu İsrail\'in mi arkasında duruyorsun ya? Burada işgal var. Burada işkence var. Burada terör var. Burayı mı savunuyorsun. Ama artık ben normal karşılamaya başladım. Savunur. Niye? YPG\'yi, PYD\'yi DEAŞ\'a karşı cepheye süren bir Trump anlayışı bunu da yapar. Ama şunu bilmeniz lazım. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Peygamberler şehridir. Kudüs Mekke\'nin, Medine\'nin, İstanbul\'un, Bağdat\'ın, Kahire\'nin, Buhara\'nın kardeşidir. Kudüs tüm alemi İslam\'ın gözbebeğidir. Bunun yanında Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Biz tüm uluslararası ortaklarımızla birlikte Amerikan yönetimi yanlış kararından dönene ve İsrail işgali bitene kadar hukuk ve meşruiyet temelinde Kudüs mücadelemizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

“FİLİSTİN\'DEKİ YASADIŞI YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR\"

Erdoğan, “Diğer yandan İsrail\'in işgal ve saldırılarının sadece Kudüs\'le sınırlı olmadığını da görüyoruz. İsrail aleyhinde alınan onca karara rağmen, Filistin\'deki yasadışı yerleşim faaliyetlerini sürdürüyor. Tıpkı zehirli bir sarmaşık gibi, 1947\'den beri Filistin topraklarını adım adım gasp etti, gasp ediyor\" dedi.

“AMERİKAN YÖNETİMİNİN AÇIKLAMASINI REDDETTİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK\"

Erdoğan, “Kudüs\'e sahip çıkmanın gerek bölgemizde, gerek dünyada vicdanın, adaletin mihenk taşı olduğunun özellikle altını çizdik. Bölgede barışın ancak Kudüs, Batı Şeria ve Gazze\'deki işgalin sona erip, Filistinliler kendi yurtlarında özgürce yaşayabildiğinde mümkün olacağını da hatırlattık. Yine söylüyorum. 1.2 milyar İslam dünyasıyla birlikte tüm insanlık olarak Amerikan yönetiminin açıklamasını reddettiğimizi bir kez daha teyit ettik\" diye konuştu.

“BAŞKENTİ KUDÜS OLAN EGEMEN VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ TALEBİNDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ\"

Erdoğan, “Buradan altını çizerek şu noktayı tekrar ifade ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti talebinden asla geri adım atmayacağız. İşgal bitene kadar mücadelemizi hukuk, demokrasi ve meşruiyet çizgisinde kararlılıkla yürüteceğiz. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin davasına ve Kudüs\'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde medya, sosyal medya, STK, akademi, iş dünyası ve üyesi olduğumuz kuruluşlar nezdinde güçlü bir Kudüs seferberliğini de başlatacağız. Filistin devletinin ve kurumlarının her sahada güçlendirilmesi için Müslümanlar olarak tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz\" şeklinde konuştu.

“HENÜZ TANIMAMIŞ TÜM ÜLKELERE, DERHAL FİLİSTİN DEVLETİ\'Nİ TANIMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kez daha şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum. Filistin Devletini henüz tanımamış tüm ülkelere, derhal Filistin Devleti\'ni tanımaları çağrısında bulunuyorum. Biz bugün Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin Devleti\'nin başkenti Kudüs\'tür ve öyle kalacaktır. Diğer ülkeleri de Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Adalet ve barış isteyen herkesin bu önemli adımı bir an önce atacağına inanıyorum. Buradan Filistinli kardeşlerimizin birlik, beraberlik çabalarına desteğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz\" dedi.

“HERKES AMERİKAN YÖNETİMİNİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ARABULUCU VASFINI YİTİRDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR\"

Erdoğan, “Amerikan yönetiminin kararı Müslümanlarla birlikte Hristiyanları, Kıptileri, vicdan ve adalet sahibi diğer herkesi de rencide etmiştir. İşgalci İsrail yönetimi ve bir avuç fanatik dışında bu kararı tasvip eden hiç kimse yoktur. Müslümanlar kadar Hristiyanlar da bu açıklamanın hukuk dışı ve kışkırtıcı olduğunu, Kudüs\'ün işgalini meşrulaştırdığını kabul ediyor. Yaptığım görüşmelerde gördüm ki, Malezyalı kardeşimiz ne diyorsa Sayın Papa da aynısını söylüyor. Afrikalı kardeşimiz ne diyorsa Asyalı, Güney Amerikalı dostumuz da aynı şeyi ifade ediyor. Artık herkes Amerikan yönetiminin barış görüşmelerinde arabulucu vasfını yitirdiğini dile getiriyor. İşgali meşru gören, hukuku yok sayan, her gün Filistinliler\'e devlet terörü uygulayan bir ülkenin sırtını sıvazlayan bir aktörün elbette böylesi hassas bir meselede tarafsız ve adil davranması beklenemez. Şayet barış süreci devam edecekse, artık gerçekten arabulucu vasfını taşıyabilecek diğer ülkeler inisiyatif almalıdır\" dedi.

“KUDÜS\'ÜN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ\"

Erdoğan, “Rabbimiz Kuran\'ı Kerim\'de, \'Sizin şer bildiklerinizde hayr, hayr bildiklerinizde şer olabilir\' buyuruyor. Şu an Müslümanlar için zahirde şer gibi gözüken bu kararın inşallah hayra tebdil olacağına inanıyorum. Uzun süredir özlediğimiz vahdet tablosunun bugün burada tecessüm etmesini de bu bakımdan anlamlı görüyorum. İnşallah ortak mücadelemizle hem mevcut adaletsizliği düzeltecek hem de Kudüs\'ün özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız\" diye konuştu.

“MÜSLÜMANLAR ASLA ÇARESİZ DEĞİLDİR\"

Erdoğan, “Şu gerçeği daima aklımızda tutmamız gerektiğine inanıyorum. Allah\'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Müslümanlar asla çaresiz değildir. Güçsüz değildir. İman varsa her zaman imkan da vardır. İnanç, sabır, azim ve mücadele olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Onlarca İsrail askerinin arasında başı dik yürüyen Filistinli çocuklar bizim ilham kaynağımızdır. Onlara selam olsun. Onca baskıya, şiddete ve devlet terörüne rağmen özgürlüklerinden vazgeçmeyen o Filistinli kadınlar, anneler bizim en büyük güven kaynağımızdır. Onlara selam olsun. Rabbimizin inayeti, kardeşlerimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla inşallah bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız\" dedi.

“GÜVENLİK KONSEYİ\'NE GİDİP, BU KARARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZö

Toplantıda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise \"Ben bu zirveyi başarıyla sonuçlanmış İslami zirvelerden biri olarak görüyorum. Konumuz çok hassas bir konu. Kudüs-ü Şerif ile birlikte geldik. ABD\'nin aslında kendi kendine aykırı davrandığını görmekteyiz. Zaten ABD\'nin kabul ettiği kararlar var. Bu da Filistin meselesi çözülmeden büyükelçiliğin Kudüs\'e hiçbir şekilde taşınmayacağı şeklindeydi. O nedenle bu karar uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bütün dünya buna tepki gösterdi. Dünyanın her yerinde protesto gösterileri düzenlendi. BM Güvenlik Konseyi\'nin ABD dışındaki 14 üyesi buna tepki gösterdi ve karşı çıktı. Buna karşı İslam dünyasının harekete geçmesi gerekiyordu. Burada çok önemli kararlar aldık. Bizler Filistinliler olarak, ABD\'yi çözüm sürecinde kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bugün itibariyle bir arabulucu için tarafsızlık şartını yitirmiştir. Biz bundan sonra Güvenlik Konseyi\'ne gidip, bu kararın iptali için başvuruda bulunacağız. Aleyhte bir karar alınması için çalışacağız\" dedi.

Abbas, \"Biz Kudüs\'ü taş ve toprak olarak görmek istemiyoruz. Biz içerisinde yaşamın olduğu, insanların olduğu bir Kudüs istiyoruz\" şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN\'DAN BAKAN DÜZEYİNDE KATILIM

Zirveye Suudi Arabistan\'dan İslam İşleri Bakanı Shaikh Salef Abdulaziz Mohammed Alshaikh katılması dikkat çekti. Zirveye 57 üye ülkeden 56 ülkeden katıldı. 6 gözlemci ülke zirvede yer alırken, Venezüella misafir olarak katıldı.

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