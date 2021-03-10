Geniş tanımlı işsizlik ilk kez açıklandı: Yüzde 29.1; Emin Çapa: TÜİK gerçek işsizliğin yüzde 29'un üzerinde olduğunu nihayet kabul etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik verisinde yapacağını geçen ay duyurduğu metodoloji değişikliğini hayata geçirdi. İşsizlikte manşet veri mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde açıklanırken, iş aramaktan ümidini kesenleri ya da farklı nedenlerle aramayanları içeren "geniş tanımlı işsizlik" ilk kez açıklandı. TÜİK’in ‘atıl iş gücü’ adı altında yayınladığı geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,1 oldu.

Ekonomi gazetecisi Emin Çapa, “TÜİK, işsizlik grafiğine ‘atıl işgücü’ ekleyerek, gerçek işsizliğin % 29’un üzerinde olduğunu nihayet kabul etti. Eveeeet, bizlere ‘vatan haini’, ‘ekonomiyi, AKP’yi kötülemek için uyduruyorsunuz’ diyenler buralarda mı?” yorumu yaptı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise açıklanan veriyi “TÜİK geniş tanımlı işsizlik oranlarını açıklamış, ama hiç birine ‘işsizlik oranı’ dememiş. 2019 sonundan itibaren resmi işsizlik oranı (kırmızı) hariç bütün işsizlik oranları artıyor. Soru şu: 2019 sonunda ekonomi toparlanırken insanlar neden birden işgücünden çıkmaya başladı?” şeklinde değerlendirdi.

Yeni metodoloji tartışması

Öte yandan iktisatçılar yeni metodolojiye göre açıklanan veride önemli eksiklikler bulunduğuna dikkat çektiler. Ekonomist Mustafa Sönmez TÜİK’e Twitter’dan seslenerek, “Bugün yayınladığınız tablolar arasında İşgücüne dahil olmayanlarla ilgili olanı yok. Ayrıca istihdamın alt başlıkları da yok . Bu tablolar olmadan analizler yapılamaz” dedi.

Dr. Murat Kubilay da haber bülteninde yer alan birkaç manşet oranlar hariç hiçbir verinin yayınlanmadığına dikkat çekerek, “Ocak 2014’ten beri tüm veri güncellenmiş, fakat onlar da henüz siteye yüklenmiş değil. Anlaşılan bugün olağanüstü koşullarda geçecek” yorumu yaptı