T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Geniş kalçalar sağlıklı olmanın göstergesi mi?

Almanya'da yapılan bir araştırma, sağlıklı bir kiloda ancak kalça, uyluk ve bacaklarında daha fazla yağ bulunan kişilerin; diyabet hastası olma ya da felç veya kalp krizi geçirme riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da yapılan bir araştırma, sağlıklı bir kiloda ancak kalça, uyluk ve bacaklarında daha fazla yağ bulunan kişilerin; diyabet hastası olma ya da felç veya kalp krizi geçirme riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.

Cell Research

Ancak bulgular fazla kilolu olanları kapsamıyor. Bunun nedeni ise aşırı kilolu insanların akciğerleri ve kalplerinin çevresindeki yağ seviyesinin çok yüksek olması.

Araştırmayı yorumlayan Alman diyabet uzmanı Dr. Norbert Stefan insanların vücut şekillerinin elma gibi olmasındansa armut gibi olmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir kilodaki insanın kalça ve bacaklarındaki yağlar güvenli kabul ediliyor.

Bunun nedeni de kalça ve bacaklarda tutulan fazla yağın karın bölgesindeki yağ türünden farklı olması.

Karın bölgesindeki yağ, kana yağ asitleri salarak diyabete, insülin direncine ve yüksek kolesterole neden olabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaResearch</a><p>AncakBununAlmanDr Norbert Stefan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24