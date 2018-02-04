(Geniş haber)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CHP'NİN BAŞTAN İTİBAREN YAKLAŞIMI NE MİLLİ NE YERLİ 

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal\'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu\'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız \'bizi de Afrin\'e gönder\' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz. CHP\'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan\'a hareket öncesi, Atatürk Havalimanı\'nda basın açıklaması yaptı.

\"FİLİSTİN, KUDÜS, SURİYE, IRAK, TERÖRLE MÜCADELE, MÜLTECİLERİN SORUNLARINI ELE ALACAĞIZ\"

Erdoğan, Papa Francis\'in Kudüs tavrını memnuniyetle karşıladıklarını yenileyerek, Vatikan\'da Papa Francis\'le görüşeceğini belirterek, \"Görüşmede Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını da ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum\" dedi.

\"ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ BAŞARI VE GELİNEN NOKTAYI DA PAYLAŞACAĞIZ\"

Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella\'yla ve İtalya Başbakanı ile de bir araya geleceğini belirterek, \"Ülkemizin DEAŞ ve PKK, YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin muhataplarımızı bilgilendireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki başarı ve gelinen noktayı da paylaşacağız. Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. İkili ticaretimizi 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ilave adımları da görüşeceğiz\" açıklamasında bulundu.

\"GELİN KUDUS\'Ü FİLİSTİN\'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİN GELİNECEK NOKTA BU\"

Vatikan\'ın Kudüs açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, \"Bundan sonraki süreç nedir? Gelin Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul edin gelinecek nokta bu. Buna çalışıyoruz. Amerika\'nın şu anki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan \'ben yaptım oldu\' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar. Dünyadan alacakları tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump böyle bir adım atmakla çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adım attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik, silah gücünüz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok önemlidir nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmesidir\" diye konuştu.

CHP\'NİN 36\'NCI KURULTAYI

CHP\'nin 36\'ncı Kurultayı\'na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, \"Kongreler partilerin iç meselesidir. 4-5 aday konuşulurken sonunda iki adaya düştü. Seçimi kaybeden kişinin yapmış olduğu açıklamalar kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel tanımlıyor. Bunun dışında kongre ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz\" dedi.

\"BAHÇELİ\'NİN YAKLAŞIMINI AYNEN PAYLAŞIYORUM\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na ile ilgili CHP\'yi eleştirmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi istenen Erdoğan, \"Sayın Bahçeli\'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP\'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli. CHP\'nin yaklaşımı tamamen terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. PYD, YPG, PKK\'nın yaklaşımı ne ise aynı şekilde CHP\'nin yaklaşımı da odur. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzu sulandıran buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım şehitlerimizi görmüyor musun? Şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gideceklerinin adresini de sana soracak halleri yok. Senin gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gittiği, gideceği yer belli. Onun için sayın Bahçeli\'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"AZ ÖNCE İTİBARİ İLE 935 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Erdoğan, \"İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal\'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu\'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız \'bizi de Afrin\'e gönder\' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz\" dedi.



\"5 ŞEHİT VERDİĞİMİZ TANKI VURAN HANGİ ÜLKENİN SİLAHI?\"

\"5 şehit verdiğimiz tankı vuran hangi ülkenin silahı?\" şeklindeki bir soru üzerine Erdoğan, \"Elimize gelen bilgiler var yok değil. Nihai sonucu almadan açıklamak doğru olmaz. Elimizde bazı bilgiler var. Kesinleştirmeden açıklama yapmak doğru olmaz. Tahminler var. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristler ile beraber demek ki bu yolda yürütüyorlar. Netleştiğinde de tüm dünya ile paylaşırız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------------

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

04.02.2018 - 20.41 Haber Kodu : 180204134

04.02.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180204133

04.02.2018 - 20.38 Haber Kodu : 180204132