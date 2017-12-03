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(Geniş Haber) YENİBOSNA'DA METROBÜS KAZASI

* Kazada yaralanan iki kişinin durumu ağır

03 Aralık 2017 14:48

* Kazada yaralanan iki kişinin durumu ağır. 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Yenibosna Çobançeşme\'de iki metrobüs çarpıştı. İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 14 olarak açıkladı. 
Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Çobançeşme kavşağında iki metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

İKİSİNİN DURUMU AĞIR
İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 2\'si ağır 14 kişi olarak açıkladı. 

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralıların görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Hafif yaralılar
-Metrobüs seferleri
-Detaylar

03.12.2017 - 10.31 - Haber Kodu : 171203022
03.12.2017 - 10.34 - Haber Kodu : 171203023
03.12.2017 - 10.45 - Haber Kodu : 171203025

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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