(geniş haber) Yavuz Sultan Selim köprüsünde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - YAVUZ Sultan Selim Köprüsü\'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arızalanan ticari araç aracın yanına yaklaşan polisleri taşıyan servis minibüsüne kereste TIR\'ın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada servis minibüsü sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken iki polis memuru ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken TIR\'dan yola dökülen keresteler nedeniyle trafik durdu. Araçların ve yoldaki kerestelerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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