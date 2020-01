(GENİŞ HABER VE GÖRÜNTÜLERLE) Beşiktaş'tan Muş İdmanyurdu Kulübü'ne malzeme desteği

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine Beşiktaş Kulübü\'nün destek verdiği, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Muş İdmanyurdu sporcuları, malzemelerini aldı.

Malzeme teslimi nedeniyle Muş Gençlik Merkezi Konferans Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Muş Şube Başkanı Alpaslan Has ile Beşiktaş Kulübü adına dernekler ve taraftarlardan sorumlu Selçuk Kaynarkan ile yardımcısı Burhan Topuz katıldı. Vali Aziz Yıldırım, sporun öncelikle disiplin gerektirdiğini belirterek, \"Böyle bir programda Sayın Cumhurbaşkanımızın maneviyatını hissetmemek mümkün değil. Program onun emirleriyle yapıldı. Tabii ki Türk sporunda önemli bir yeri olan Beşiktaş Kulübü\'nün değerli başkanı Sayın Fikret Orman\'ın da bizlerle beraber olduğunu hissediyorum. Spor yapmak için her ne kadar finansman ve malzeme gerekse de öncelikle bu alana gönül vermek şart. Ne kadar gönül verilirse, ne kadar disiplinli bir şekilde devam edilirse spor o kadar haz verir. Sporcularımızı hakikaten sporcu disipliniyle yetiştirebilirsek işte o zaman seyredenleri de çok fazla oluyor. Taraftarları hakikaten kendilerini çok güzel destekliyor ve gerekli finansman da büyük ölçüde karşılanabiliyor\" diye konuştu.

Beşiktaş adına törende yer alan Taraftar ve Dernekler Yönetsel Yapı Genel Sekreteri Selçuk Kaynarkan ise, bölgede detaylı bir faaliyete girmek üzere olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün çalışanlarından Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz da her zaman Muş İdmanyurdu\'nun yanında olacaklarını aktardı. Topuz, \"Bundan sonra başkan ve yönetim kurulunun hedefleri arasında, keşfedilmemiş şehirlerin ümidi olmak için ilk temeli buradan atıyoruz. 2010-2011 yılları arasında Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde bu bölgede yaptığımız \'Taş Atma Gol At\' projesi kapsamında, Hakkari\'den başladığımız projeyle Muş, Van, Ağrı ve Erzurum\'da uluslararası turnuvalara götürdüğümüz çocuklardan şu anda 7\'si milli takımda. Bu çocuklarımız hiç güvenlerini kaybetmesinler\" diye konuştu.

Muş İdmanyurdu\'na ilk etapta 40 çift krampon, forma, şort, atkı ve bere gönderildiği, daha sonra geniş kapsamlı bir malzeme yardımı daha yapılacağı bildirildi.

