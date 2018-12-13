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(Geniş Haber) VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN FİLİZ AKER'İN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Ali AKSOYER / İSATNBUL DHA Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı

13 Aralık 2018 21:22

Ali AKSOYER / İSATNBUL DHA
Vatan Şaşmaz\'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker\'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Amasya\'da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hakkında \"Kasten adam öldürme\" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Bayer\'ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Süleyman Bayer\'i saklandığı Esenyurt\'taki kız kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Süleyman Bayer, adliyeye sevk edildi.
Süleyman Bayer\'in oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker\'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

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