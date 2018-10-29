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(GENİŞ HABER) VATAN CADDESİ'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

  Çağatay KENARLI, Murat SOLAK,Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL'daki  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Vatan Caddesi'nde kutlandı

29 Ekim 2018 15:45

 

Çağatay KENARLI, Murat SOLAK,Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) 
İSTANBUL\'daki  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Vatan Caddesi\'nde kutlandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever  kutlamalara katılarak törene katılan vatandaşları selamladı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalarda halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Asker, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sivil ve askeri okulların kortejleri geçiş yaptı. Kortej’de mehteran takımı ve klasik otomobiller ilgiyle izlendi. Tören alanı ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi’nde bulunan bazı binaların çatılarında Özel Harekat polisi olan keskin nişancılar görev yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Törenden görüntü 
-Güvenlik önlemleri
-Keskin nişancılar
-Halk oyunlarından görüntü
-Kortej geçişinden görüntüler 
-Klasik otomobillerin görüntüsü
-Mehteran ekibinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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