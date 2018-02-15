(geniş haber) Tuzla Orhanlı Gişeleri Davası: Savcı 63 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 6 kişinin şehit edildiği Tuzla Orhanlı Gişeleri\'nde meydana gelen olaylara ilişkin davada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. 60\'ı Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 65 sanıklı davada savcı, sanıklardan 63\'ünün \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2 sanığın ise beraati isteıdi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 63 tutuklu sanık getirildi. Taraf avukatları ve bazı şikayetçiler de duruşmaya hazır bulundu. Duruşmada Savcı Orhan Uzun, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 15 Temmuz\'da Tuzla Orhanlı Gişeleri\'ni kapatan 63 sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Savcı, bu 63 sanığın \"TBMM\'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçlarından haklarında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm verilmesini istedi. Olaylar sırasında araçları süren sözleşmeli erler Zafer Özbay ve Suat Katar\'ın ise tüm suçlardan beraati talep edildi.

POLİS MEMURU OZAN ÖZEN\'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Mütalaada, olaylarda öldürülen polis memuru Ozan Özen\'in Adli Tıp Kurumu\'nca hazırlanan raporda bitişik atış yapılarak öldürüldüğünün tespit edilmesinden dolayı, bütün sanıkların bu suçtan beraatleri istendi. Polis memuru Özen\'in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Olaylarda öldürülen 4 kişinin failleri belli olmadığından bu kişilerin ölümleriyle ilgili olarak elverişli silah atışı yapan sanıkların cezalandırılması talep edildi. Olaylarda şehit olan kepçe operatörü Yalçın Arat\'ın öldürülmesinde 5 sanığın \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

DEĞİŞİK SUÇLARDAN DA CEZA TALEP ETTİ

Mütalaada, iddianamede \"mala zarar verme\" suçundan sanıkların 26 kez cezalandırılmasının istendiği hatırlatılarak olaylarda şehit olan kepçe operatörü Yalçın Arat\'ın kullandığı kepçenin Pendik Belediyesi\'ne ait olması nedeniyle 5 sanığın bu suçtan ayrı ayrı 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olaylarda 4\'ü polis 33 müştekinin yaralanmasına ilişkin, 63 sanık hakkında ayrı ayrı 33 kez 495 yıldan 660 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, müşteki Ayşenur Tolon\'un yaralanmasında olaylarda ölen Binbaşı Ferhat Güney\'in sorumlu olduğu, bu sebeple diğer sanıkların sorumluluğu bulunmadığından bu olayla ilgili olarak beraatleri istendi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamlarına karar verilmesini de istedi. Savcının mütalaasının ardından söz verilen taraflar, mütalaayı incelemek için süre talebinde bulundu. Mahkeme, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER)- TUZLA ORHANLI GİŞELERİ DAVASI: SAVCI 63 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ